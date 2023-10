Links e cultura: Festival de Ciências “Cauthamente” ilumina Cortona

Esta semana Cortona sediará a dinâmica Festival de Ciências “Cauthamente”.“, uma celebração do conhecimento e da comunicação. De De 19 a 21 de outubroo Centro de Convenções Sant’Agostino ganhará vida com conferências, workshops, exposições e uma extraordinária coleção de livros, todos curados com o espírito e a energia da Associação Cultural. Kotha, que revoluciona o panorama cultural da Toscana. Centrado no tema “Conectar”, o festival promete explorar a ciência em todos os seus aspectos, reunindo figuras acadêmicas e influenciadores das redes sociais para criar um diálogo animado e multidimensional.

A história de Cautha é a história da difusão de ideias e ações. Fundada em 2021 por sete jovens determinados, cresceu rapidamente para incluir dezenas de meninas e meninos talentosos da região de Arezzo, todos unidos pela paixão pela cultura e pela comunidade. A sua energia alimentou uma série de iniciativas extraordinárias, desde um concerto de caridade com Tananay e Giovanotti, a exposições de arte e ciência, a jogos, debates e mostras de livros. Atualmente composto por Mais de quarenta membros com menos de 25 anosA associação é um exemplo claro da força e do engenho dos jovens no trabalho sindical, demonstrando que o contributo dos jovens não só está presente, mas também é forte e decisivo.

Na sua segunda edição, o festival explora a “conectividade” em todas as suas formas: desde as conexões físicas entre átomos e circuitos até à profunda interligação entre disciplinas científicas e seres humanos. É uma exploração da ciência não como uma entidade isolada, mas como uma rede viva de conhecimento.

Jacopo Mancini, presidente KothaFalando sobre o evento, ele diz: Ver um grupo de jovens com menos de vinte e cinco anos com paixão nos olhos, unidos pelo desejo de cultura e pelo compromisso com Cortona, e vê-lo crescer e voar, aumenta a nossa convicção de que estamos a caminhar na direção certa.“O evento deste ano promete ser três vezes maior, demonstrando o aumento da energia e do apoio da comunidade e dos patrocinadores.

Ginevra Lacci, Diretora de Relações com Órgãos PúblicosEle descreve Kautha como uma “família” e uma “ponte” que transforma a criatividade juvenil num sopro de inovação cultural. “Vivemos um furacão de emoções, um constante brainstorming de ideias, pessoas e novidades, e o mais lindo é justamente isso: a comparação Entre pessoas completamente diferentes“Ele anuncia. Ele acrescenta: “Cautha é um caldeirão de ideias onde qualquer pessoa pode inserir as suas próprias ideias e sugestões para criar algo novo e surpreendente para a comunidade e não só, ligando o mundo dos jovens com o mundo dos negócios e da administração pública.”

O Festival de Ciência “Cauthamente” é o culminar deste espírito. Assim, o Centro de Convenções Sant’Agostino transformar-se-á num vibrante centro de cultura, criatividade e diálogo, acolhendo desde exposições artísticas até publicações científicas, com particular enfoque na sustentabilidade, na crise climática e no ativismo. Um elemento importante é a venda de livros por um euro, cujo produto será doado a instituições de caridade. Além disso, oficinas interativas serão realizadas nas sete salas, proporcionando uma oportunidade sem precedentes de aprendizagem experiencial.

O segredo do sucesso de Kotha? Forte organização interna e abordagem inovadora à mídia. Através dos seus esforços combinados, as meninas e os meninos Cautha construíram uma presença social que inclui conteúdo com 400.000 visualizações e mais de 20.000 curtidas no Instagram, e vídeos individuais no TikTok que alcançam mais de 100.000 pessoas. Este dinamismo digital reflete-se na capacidade de atrair um público grande e engajado, estendendo o impacto muito além dos limites físicos de Cortona. Numa época em que a mudança é inevitável, Cautha e os seus jovens membros estão a mostrar que as novas gerações não só estão prontas para participar, mas também têm as competências, a paixão e a inovação necessárias para liderar a sociedade em direcção a um futuro mais sustentável.

