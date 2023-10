Quais alimentos evitar e como reduzir

Bolonha, 19 de outubro de 2023 – Uma maçã por dia mantém o médico afastado. Talvez não seja tão simples assim, mas certamente muito pode ser feito, através de pequenos gestos, para ter um estilo de vida saudável e assim prevenir doenças gravíssimas. Valores elevados de colesterol, por exemplo: são um sinal de alarme que nunca deve ser subestimado. O médico confirma isso Stefano BretolaniAssessor do Conselho de Administração SIMI, Sociedade Italiana de Medicina Interna.

Colesterol alto: alimentos a evitar? Dr. Bretolani os explica

Vamos começar com o básico: o que é colesterol?

“O colesterol é uma substância química pertencente ao grupo das gorduras, 80% da qual é sintetizada no fígado, e é necessária ao bom funcionamento do sistema humano, desde que seu nível no sangue permaneça dentro dos limites permitidos.”

Qual porcentagem da população italiana tem níveis elevados de colesterol?

“De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Superior de Saúde da Itália, a prevalência da doença na população em geral é de 35%, dos quais 34,3% são homens e 26,6% são mulheres. Mais relevante (e negativo) é o daqueles com colesterol alto, 42% das “mulheres e 39% dos homens não têm consciência disso. Portanto, quem não sabe não pode implementar medidas para reduzir esse fator de risco”.

Qual é a diferença entre colesterol HDL e LDL?

“Existe um mito que precisa ser desfeito de que não existe colesterol bom ou colesterol ruim: só existe um colesterol como substância. O que é bom ou ruim são as proteínas que o transportam no sangue: o LDL (baixa densidade) que é facilmente depositado na parede arterial e HDL (alta densidade), que remove o excesso de colesterol.

Quais são os valores corretos?

“O que devemos lembrar é que em nenhum caso o colesterol total deve ultrapassar 200 mg/dL, o colesterol ruim (LDL) 115 mg/dL e, por fim, o colesterol bom (HDL) não deve ser inferior a 50 mg/dL.”

Qual é o risco de pessoas com alto patrimônio líquido?

“O excesso de colesterol pode causar ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (o risco aumenta quanto maior o nível de colesterol no sangue), depois que as artérias coronárias e cerebrais ficam bloqueadas devido às placas de ateroma que se formam nas artérias de pessoas com hipercolesterolemia. E novamente: fígado doença (esteatose e cirrose), fígado) e pâncreas (diabetes).

Há algum sintoma a ser observado para saber se você tem colesterol alto?

“Infelizmente não existem. Porém, existem fatores que estão altamente associados à hipercolesterolemia e podem ser facilmente destacados: histórico familiar (pais ou parentes com hipercolesterolemia); sedentarismo (falta de atividade física diária); excesso de peso (e até grave obesidade); pressão alta; fumar cigarros; circunferência da cintura superior a 80 cm para mulheres e 94 cm para homens; cálculos biliares; presença de acúmulos amarelos nas pálpebras (xantelasma).

Como o colesterol alto é tratado?

“De uma forma simples e acessível a todos: mudando o estilo de vida e a alimentação. Pare de fumar, pratique atividade física diária e evite o ganho de peso, ou pior, a obesidade. Os passos a seguir são passos pessoais que o médico assistente deve determinar: Fatores genéticos e familiares, uso de medicamentos hipolipemiantes e prevenção e tratamento de hipertensão, diabetes e outras doenças que podem estar associadas ao colesterol elevado no sangue.

A dieta é um elemento importante?

“É a primeira e mais importante medida a tomar quando se tem valores elevados. Não deve ser negligenciada mesmo quando se toma medicamentos que baixam os níveis de colesterol. Temos sorte: a dieta mediterrânica provou ser a mais eficaz de todas (e em todos os países do mundo)) para reduzir os níveis de colesterol no sangue.”

O que as pessoas com valores elevados devem comer?

“Grãos integrais (arroz, cevada, etc.), legumes (soja, ervilha, tremoço, lentilha, grão de bico, etc.), vegetais verdes ricos em fibras (fibra longa: espinafre, cardamomo, repolho, brócolis, alface, chicória, aipo ) ).Estes alimentos são melhor consumidos crus ou, se cozinhados, sem adição de gordura: a preparação a vapor, no microondas ou no forno é excelente, sendo também promovido o azeite virgem extra, os frutos secos (nozes, avelãs, amendoins), o leite desnatado e o iogurte. (desnatado) Sim, também para a pesca (geralmente anchova, salmão, bacalhau, solha, dourada)

Quais alimentos devem ser evitados?

“Salgadinhos doces embalados, batatas fritas, bebidas açucaradas como cola e similares. Natas, manteiga, banha, margarina e quaisquer gorduras animais em geral (as chamadas gorduras saturadas); Carnes vermelhas e embutidos de todos os tipos, principalmente se embalados em plástico; Queijos que contêm uma elevada percentagem de gordura saturada. Crustáceos e moluscos. O álcool deve ser limitado a uma xícara por dia para mulheres e duas xícaras para homens.

O movimento e os esportes desempenham um papel importante?

“Sim, tem um papel fundamental e essencial na redução dos níveis de colesterol no sangue. Para começar, basta caminhar em ritmo acelerado por meia hora diariamente.

De 20 a 22 de outubro, Simi se reunirá em uma conferência em Rimini. Como vocês escolheram este local?

“Em apreço e apoio da mais antiga associação científica médica italiana, que lida com o indivíduo como um todo, ao povo da Roménia que tanto sofreu devido às cheias de Maio e que continua a sofrer com atrasos na reconstrução, mesmo no campo da reconstrução.” Prevenção de doença”.

Que mensagens Simi envia para a conferência?

“Nós, especialistas em medicina interna, devemos prestar mais atenção do que nunca ao problema do excesso de peso, da obesidade e da diabetes. Bem como ao excesso de gordura no sangue associado ao aumento da pressão arterial e da circunferência da cintura: isto é chamado de síndrome metabólica. Estes três fatores por si só constituem o principais causas de morbidade, hospitalização e mortalidade.” ” Também será apresentado o livro: “Os Sete Pilares do Bem-Estar”, escrito por dois membros do CIME mundialmente renomados e experientes: Claudio Borghi e Dino Vaira, da Universidade de Bolonha. O livro é especificamente dedicado à prevenção destas doenças: foi distribuído com Carlino e ainda pode ser adquirido em esse link.

O papel dos médicos de família tem vindo a tornar-se cada vez mais central. Quando deve recorrer a eles?

“Esteja sempre informado e atento ao seu estado de saúde. Os clínicos gerais, que conhecem profundamente seus pacientes, são os mais confiáveis ​​para sugerir mudanças de estilo de vida, dietas e tratamentos.”