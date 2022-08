Prevenir o AVC com nutrição, aqui está a lista completa de alimentos recomendados pelos médicos

Hoje, a prevenção do AVC é mais fácil, mesmo com nutrição, graças à divulgação das orientações do Ministério da Saúde.

Existem deuses Alimentos que protegem contra o surgimento de algumas doenças? A resposta é sim, obrigado Procurar Hoje sabemos que Nutrição apropriada é crítico para fique saudável.

a palavra “golpe”se analisado, faz risco de evento. Em inglês é chamado “ataque cerebral” Isso na verdade significa “sopro”. Apoplexia Manifesta-se de repente, mesmo em pessoas aparentemente saudáveis. Ele corta o fluxo sanguíneo ou sangra de acordo área do cérebro que eles batam Dano extensivo. De fato, nas respectivas regiões células morremE, portanto, Os trabalhos executados por essa área estão ausentes. Pode ser audição, visão, função dos membros, fala e muito mais.

distância Um evento desta magnitudemuitas pessoas permanecem deficiente. Na Itália, segundo dados Ministério da Saúdea grosso modo 90.000 internações por ano devido a acidente vascular cerebral. Mas os dados não param por aí: aproximadamente 30% das pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral morrem dentro de um mês do evento. Metade dos pacientes são em vez disso dentro de um ano. A maioria dos pacientes que sobrevivem apresenta tipo de deficiência.

aqui por causa Impedir que esses eventos aconteçam é essencial Para proteger a saúde coletiva das pessoas. Os especialistas aconselham, entre outras coisas, a Inclua alguns alimentos na dieta.

É possível prevenir o AVC com nutrição, e aqui está a lista completa de alimentos recomendados pelos médicos

como sabemos, Existem alguns fatores que contribuem para um risco aumentado de acidente vascular cerebral. Além da disposição da família, encontramos alta pressãoO colesterolO diabéticoE a excesso de pesomas também maus hábitos como Fumar e álcool. E se pensarmos bem, pressão alta, diabetes e obesidade muitas vezes resultam de uma dieta errada.

Está localizado em torno de um A ligação entre nutrição e acidente vascular cerebralcomprovado por muitos estudos científicos. O Dia Mundial do AVC é comemorado em outubro de cada ano. Em uma dessas ocasiões, Organização Mundial do AVC Mostrar dados e mencionar isso Pelo menos 80% dos casos de isquemia podem ser evitados graças à prevenção. O que significa, entre outras coisas, uma alimentação saudável. e enriquecido com Alguns alimentos são especialmente adequados.

Em geral, como encontramos no site da Ministério da SaúdeDevemos, devemos”Uma alimentação adequada, pobre em gorduras de origem animal (gorduras saturadas) e colesterol, pobre em sal e açúcar. Faça atividade física regular e diária; Cessação do tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Além de, Na dieta devemos incluí-lo Também estes alimentos preciosos (e bons):

Entre as frutas frescas que agradam a todos e devem ser consumidas em abundância, destacam-se as maçãs, frutas cítricas e peras. Também é necessário comer pequenas quantidades de frutas secas

Peixes: salmão, espadarte, peixe azul e truta

todos os grãos

Azeite extra virgem em quantidades moderadas para provar os alimentos

chocolate escuro