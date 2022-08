Cérebro: Até as crianças sabem prever o futuro

Quando alguém bate à porta, sabemos que uma figura humana aparecerá logo depois na soleira; Quando dirigimos e ouvimos as sirenes, ficamos alertas para uma ambulância ou um carro da polícia. Essa capacidade de prever é inerente a todos os seres humanos: mas a partir de que idade podemos? antecipação O que acontecerá com base em nossas percepções? Um estudo da Universidade de Pádua, a primeira a pesquisar o tema, mostrou que a partir dos quatro meses podemos antecipar eventos com base nos sons que ouvimos. Os resultados da pesquisa foram Publicado em Relatórios Científicos.