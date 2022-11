Por que a licença paternidade é importante (mesmo de acordo com a ciência)

A paternidade não é algo específico apenas das mulheres, mas em nosso país É implicitamente imposto desta forma. Não só porque é testado como um compromisso que as mães devem necessariamente assumir, mas também porque, na maioria das vezes, elas têm que abrir mão do trabalho e da carreira para cuidar dos filhos e da família.

Em suma, as diferenças de gênero também passam pela parentalidade e isso é um fato. Não é apenas em termos culturais e sociais, mas também em termos legais. Pense em como você lida com a licença paternidade na Itália, que é de apenas 10 dias.

Um grande avanço em relação ao passado, visto que até recentemente, este período Durou apenas 5 dias. No entanto, esta expansão não só é suficiente para eliminar o hiato de gênero que existe e persiste na sociedade, como também não permite Pai para fazer sua parte Como eles gostam e como devem. No entanto, a licença paternidade é importante tanto para os pais quanto para os filhos. A ciência também confirma isso.

Licença paternidade na Itália

Como esperávamos, o licença de paternidade Na Itália é trazido por até 10 dias. Isso não é exatamente uma vitória, principalmente se considerarmos que até 2013 isso não existia e só poderia ser aplicado em caso de morte ou doença da mãe. Por outro lado, muitos países da Europa estão à nossa frente há algum tempo e isso é certo Não nos faça um exemplo a seguir.

A situação no resto do continente é muito melhor: Na EspanhaMamães e papais, por exemplo, têm os mesmos direitos e permissões, podendo contar com 16 semanas de férias 100% pagas. Na Noruega, os novos pais podem tirar cerca de um ano de licença por 46 semanas 100% pagas.

Para acompanhar esses exemplos de engenhosidade, os indivíduos cuidaram disso. De fato, algumas empresas na Itália decidiram estender a licença paternidade para seus funcionários, não apenas para garantir o bem-estar dos trabalhadores, mas também para superar a diferença de gênero, preenchendo assim as lacunas deixadas pelas regulamentações italianas.

No entanto, isso ainda não é suficiente para mudar as coisas. Não basta porque os factos falam por si e confirmam que a puericultura no nosso país é uma tarefa reservada apenas às mulheres. Pense em todas aquelas mulheres que são obrigadas a escolher entre a carreira e a família, todas essas mulheres que precisam Abandono do trabalho com o nascimento dos filhos.

Portanto, é necessário continuar trabalhando na licença paternidade para tornar nosso país um país amigo da família. Não só para restaurar a igualdade na paternidade, mas também porque A presença do pai na vida do filho Nos primeiros meses de vida, não menos importante é a figura da mãe. Isso também é confirmado pela ciência.

Por que a licença paternidade é importante

A presença do pai durante as primeiras semanas de vida de uma criança é a mais importante, não só para os pais, mas também para a criança. De acordo com sua pesquisa fronteiras em psiquiatria, Este é o momento em que um pai se conecta emocionalmente e intensamente com seu filho. Esse vínculo que se cria, que se fortalece dia a dia, afeta inevitavelmente bem-estar dos pais. De acordo com a mesma pesquisa, de fato, essa convergência criaria efeitos benéficos de longo prazo, reduzindo significativamente o aparecimento de ansiedade e depressão nos próximos anos.

Na verdade, segundo especialistas, As horas que passou com o filho recém-nascidoe a consciência de ser solidário com a criança e a família em geral, são para o novo pai os principais fatores que levam a Alto grau de satisfação O que inevitavelmente afeta a vida pessoal e profissional.

Quanto mais tempo você passa com seus filhos, Quanto maior o bem-estar. Mas a ciência confirma que as crianças também têm muitos benefícios Passar um tempo com o paiDa mesma forma com a mãe. Segundo um estudo de Klaus e Karen Grossmann, a presença de um pai tem um efeito muito positivo nas crianças, tanto a curto quanto a longo prazo. De fato, a proximidade do pai ajuda a desenvolver uma curiosidade especial em relação ao ambiente e aos estímulos que o cercam.

Mas não só isso, segundo os pesquisadores, o vínculo estabelecido entre pai e filho desde as primeiras semanas de vida terá uma relação Efeito positivo no crescimento tambéme aumentar as habilidades sociais das crianças, desempenho acadêmico, habilidades de enfrentamento e resolução de problemas.

Os que mencionamos até agora são apenas isso Algumas evidências científicas O que enfatiza e enfatiza a importância do papel dos pais na vida dos filhos, desde as primeiras semanas de vida. No entanto, estes são suficientes para nos fazer compreender como a licença de paternidade neste contexto é tão essencial para a vida familiar. As vantagens, de fato, dizem respeito ao pai e aos filhos, mas também às mães.

Não apenas porque a presença do pai ajudaria na co-parentalidade e na paternidade equitativa, mas também porque acabaria por aliviar a mulher disso.compromisso social Ter que cuidar de tudo. Nesse caso, haverá cooperação mútua e conjunta desde o nascimento da criança, e isso levará inevitavelmente ao nascimento de uma criança. Novos e inéditos equilíbrios na gestão familiar.

Nem é preciso dizer que a presença constante de ambos os pais, uma divisão igualitária de tarefas, também terá um efeito positivo no próprio relacionamento.

Portanto, os pais têm todos os direitos e deveres que pertencem às suas contrapartes femininas. E a Ai de chamá-los de “mães”porque seu trabalho não é substituir o papel das mães, mas manter o seu.

Portanto, repensar a licença paternidade é um ato obrigatório e necessário que trará muitos benefícios para a família. Para além de promover uma distribuição equitativa de tarefas entre os progenitores, ajudará a desfazer os estereótipos de género, a abolir o fosso de género, mas sobretudo a garantir o bem-estar individual de todos os membros da família, incluindo os recém-nascidos. Por último, mas não menos importante, servirá como um lembrete, se ainda houver necessidade, de que Os pais não são personagens secundários em comparação com as mães.