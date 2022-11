Influenza, casos entre crianças estão aumentando: pior do que em anos anteriores

A gripe 2022-2023 provou ser ainda pior em relação aos anos anteriores. Entre 7 e 13 de novembro, Os casos estão aumentando, especialmente entre crianças menores de cinco anos, com uma incidência quase três vezes superior ao total, e “a curva epidemiológica das síndromes gripais apresenta valores acima do limiar epidémico e superiores aos registados nas últimas épocas”. E a foto foi tirada pela última publicação da InfluNet Guardian Doctors Network, atualizada pelo Instituto Superior de Saúde. “A disseminação do vírus influenza está aumentando – indica o relatório – mesmo que outros vírus respiratórios também tenham contribuído para o aumento do número de síndromes semelhantes à influenza nas primeiras semanas de observação”.

No período analisado, os casos estimados de síndromes gripais em relação a toda a população italiana foram de cerca de 388.000, para um total de cerca de 1.180.000 cidadãos já infectados desde o início da vigilância. Na 45ª semana de 2022, a taxa global de infeção foi de 6,57 casos por mil atendimentos (4,8 por mil na semana anterior). Na faixa etária de 0 a 4 anos, a incidência foi de 19,64 casos por mil atendimentos; 5 a 14 anos 9,27 casos/mil; Dos 15 aos 64 anos 5,85/mil e a partir dos 65 anos 3,48/mil.

“Todas as regiões, entre aquelas que ativaram a vigilância – como diz o folheto – ultrapassaram a linha de base do ‘limiar epidêmico’, com exceção de Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. Na Lombardia e Umbria, a incidência de síndromes semelhantes à gripe atingiu um nível de magnitude média.” Campânia, Calábria e Sardenha ainda não ativaram o monitoramento InfluNet.