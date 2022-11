Em Delfini “Ciência para comer” um encontro para descobrir comida para eventos futuros em Modena

“O futuro está num prato”, como a Terra será capaz de sustentar a produção de alimentos para uma população que chegará a 9 bilhões de pessoas em 2050, é o tema do novo encontro com “Ciência para Comer”, agendado para sexta-feira, 18 de novembro , às 18h30 na Bibliotheca Delfini de Modena.





Os protagonistas do encontro, com entrada gratuita, são o biólogo Mauro Mandrioli, professor de genética e diretor do laboratório UniMoRe Digitag, e o agrônomo, jornalista e escritor Antonio Pascal.





Juntos, Mandrioli, autor de “Nine Billion on the Table. Drones, Big Data and Genomics for Agriculture 4.0”, e Pascal, autor de “Pane e Pace. Food, Progress and Nostalgic Knowledge” e “Un Orto al Centro. Educating for Sustentabilidade”, falarão sobre agricultura (um processo humano para que não contenha nada ‘natural’), sobre como o homem sempre domesticou e selecionou plantas para torná-las melhores alimentos, como essa seleção foi acelerada graças a melhorias em laboratório técnicas e inovações científicas e como o desenvolvimento de tecnologias agrícolas pode ajudar a garantir a produção de alimentos para a humanidade cada vez maior que vive em um planeta que não pode ser expandido.





A nomeação faz parte do programa “Ciência para Comer”, o mês da ciência promovido pelas Bibliotecas e Arquivos Históricos do Município de Modena, em colaboração com a UniMoRe, dedicado este ano, especificamente, à alimentação com o objetivo de descobrir e contar as relações por vezes imprevisíveis entre a prática culinária e a teoria científica.









Das técnicas de cozinha à combinação de ingredientes, do legado da tradição às surpresas de um futuro alimentar já muito próximo, “Ciência para Comer” propõe uma excursão para adultos e crianças, composta por encontros, observações e experiências, guiadas por os melhores especialistas.