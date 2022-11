Doença de Alzheimer: as duas bebidas que protegem o cérebro

Duas bebidas contra a doença de Alzheimer

A equipe da Tufts University já descobriu Catequinas encontradas no chá verde e resveratrol encontradas no vinho tinto. Eles impedem o crescimento de placas amilóides: uma proteína que, quando se acumula no cérebro, danifica os neurônios e causa os sinais indicadores da doença de Alzheimer, como perda de memória e confusão. Anteriormente, a mesma equipe descobriu que o vírus do herpes também desempenha um papel na formação dessas placas no cérebro. Assim, no novo estudo, usando um modelo 3D de células vivas do cérebro humano, os cientistas testaram 21 compostos diferentes que têm o potencial de retardar a progressão da doença de Alzheimer. “Encontrar um composto que pode reduzir a placa independentemente do componente do vírus do herpes é importante, pois demonstraria que, independentemente da causa da doença de Alzheimer, a melhora ainda pode ser alcançada”, diz a professora Dana Cairns, coautora do estudo. Um estudo publicado na revista Biologia e Medicina dos Radicais Livres.