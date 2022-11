Não ouvir a ciência hoje pode representar um abismo para as gerações futuras. A terra não pode mais consertar a loucura humana

Por Vincenzo Petrosino – Oncosurgeon – Salerno. Entre alguns temas relacionados com a relação entre várias doenças humanas e o meio ambiente ou a relação entre várias emissões para a atmosfera e as grandes mudanças climáticas, não podemos mais falar hoje.

Não se deve, como mostrei, convencer os outros… porque é preciso aceitar que a ciência diga o seguinte: “Alguns dos poluentes que introduzimos intencionalmente ou negligentemente no ambiente externo, mesmo que tenham até agora nos dado possíveis avanços, infelizmente tem um preço inicial muito alto e não é mais aceitável.

O progresso não pode ter um preço Se isso tem consequências para a patologia humana, para o bem-estar psicofísico da população, e o mesmo para a genética futura da população e de outros organismos.

Na minha opinião, não adianta gastar dinheiro com reuniões entre os poderosos da terra, criar ministérios e escritórios dedicados e depois fazer pouco ou nada pelo meio ambiente!

As referências italianas mais óbvias com as quais lidei nos últimos 10 anos são Ilva, Augusta, Terra deiFOci, Sarroch, Basilicata, Gela, Pfas, Seveso, etc., além de obras para as quais realizei relatórios no Mestrado Planos e vários julgamentos perante Tar e o Conselho Estadual de Aeroportos de Linate e Leonardo Da Vinci, Capodichino, Florença, Salerno e Vas, plano de aeroporto da Itália.

O princípio que inspirou algumas das posições assumidas na sociedade europeia e na ciência em geral É como uma terra de timeshare que habitamos temporariamente que precisa ser respeitada e deixada basicamente limpa para quem vem.

“Na verdade, a Terra e o ambiente em que vivemos são como uma propriedade compartilhada, então temos a obrigação moral de deixá-la limpa – depois de ter sido ‘usada’ – para as gerações futuras (V. Petrosino et. al Cancer & Ciência). drive.google.com/file/d/1Z9ZyRnoPdSBD-P9InIFeJ_QZjsTRIZUU/view

Tudo isso decorre única e exclusivamente de acordo com a ciência e a consciência.

Muitas vezes, um cientista que produz ciência e que talvez enxergue um pouco além dos outros se não estiver alinhado com as necessidades políticas e econômicas do momento, também pode ser colocado em maus lençóis.

Hoje, infelizmente, ainda acontece, mas… Já existem muitas vozes ao redor do mundo, é difícil senão impossível abrir um debate público e dizer às pessoas que viver sob Ilva é bom para você, que viver em Augusta é saudável, que viver na terra dos Fogos não faz mal a ninguém e que viver debaixo do aeroporto é uma questão de saúde e que não há perigo nem ansiedade…

Muitas vezes estamos acostumados a não ver problemas quando eles se relacionam com os outros. Essa coisa é humanamente compreensível.

É claro se morei em Cilento, por exemplo, ou em Paestum se um aeroporto foi construído nas cabeças dos cidadãos de Pontecagnano ou Pelezi. Diferente se, por exemplo, a mesma coisa for construída em cima do Celentani.

Isso acontece com todas as coisas. A Ilva produz aço e contribui para a produção de riquezas para outras empresas… O que importa ao cidadão de Belluno o que acontece em Taranto?

Infelizmente, não podemos mais pensar assim, a Terra inteira ficou menorComo se os espaços se encolhessem, os efeitos da “invisibilidade humana” também se fazem sentir nos Pólos Norte e Sul, pelo que já não podemos ser egoístas mas sim engajados, como se aquele significado estivesse à nossa porta.

O que me surpreende como homem de ciência?

Estou maravilhado com a política nacional e local. Como um gerente geral ou prefeito pode convencer seu povo de que um certo grau de importância não causará danos? Isso contradiz a ciência pior do que a linha mais dura?

De fato, foi o que aconteceu com os aeroportos de Florença e Salerno. O que então acontece é em outros lugares onde algumas coisas são realmente questionáveis ​​ou dependem de medições e levantamentos constantes dos quais muitas vezes sabemos a ineficácia da obra construída.

Infelizmente, negócios que podem gerar mudanças na atmosfera e poluição e repercutir em regiões e pessoas não devem ser construídos.

Negócios existentes devem ser diluídos ou reconvertidos O mais rápido possível, caso contrário não falaremos mais sobre saúde, meio ambiente e mudanças climáticas. Não pedimos mais à ciência que faça descobertas ou que entenda o que está acontecendo. Dediquemo-nos à ignorância por causa do falso deus do dinheiro e do luxo.

A história está cheia de avisos esquecidosInfelizmente, aqueles que causam problemas muitas vezes não conseguem ver a indiferença que fizeram enquanto estavam vivos.

Hoje precisamos desesperadamente reconverter Ilva, acabar com o TDF, evitar o descarte intencional e negligente de todas as formas, reduzir as emissões, evitar o carregamento de áreas críticas e evitar a construção de novos aeroportos.

O tráfego aéreo deve ser racionalizado, mas também deve ser reduzido para que não existam motores e combustíveis diferentes ou até menos poluentes. Devemos então, e sempre disse isso, olhar para as fontes poluidoras causadas por essas ações.

A batalha do Aeroporto de Florença começará novamente em brevecujo plano diretor foi rejeitado pelo Terceiro Relatório de Avaliação e pelo Conselho de Estado. Florença tinha mais municípios e políticos alinhados contra ela.

Pontecagnano esteve 7 anos de falsa oposição, então finalmente, por medo de cair no Conselho de Estado, a empresa teve que ouvir centenas de milhares de euros, triplicados ou mais de valor, e comprou os terrenos e casas dos requerentes agora reduzidos a um poucas unidades para dar de presente Antes de outros que podem não ter acreditado plenamente na possibilidade de parar o carro.

Eventualmente, começamos a nos perguntar: quanto custou essa obra, ainda é cara e ainda vai custar? A ciência se opôs e se oporá novamente.

O problema não era tanto aqueles que foram despojados, mas aqueles que permaneceriam.

No final das contas, se o Estado acredita que pode criar significado ambiental na cabeça da população, terá que discutir isso com a ciência em mãos. É por isso que acho que Florença não verá a nova pista de seu aeroporto e Salerno terá uma série de problemas de série.

No final, até Ilva terá que parar sua atividade de uma forma ou de outra, e lembremos que veremos benefícios para a população apenas em 30 anos, pelo menos, o mesmo para Tierra de Fuego, Augusta, etc.

Em suma, a certa altura a ciência só pode prevalecer, é um ponto de acesso que já foi escrito. Nossa Terra não pode mais consertar a loucura humana ou mesmo os erros cometidos de boa fé, mas não corrigidos.

Há poucos dias, a mesma Sociedade de Médicos do Meio Ambiente, Cuidado… Não é um covil de bruxas… Escrevi aos poderosos reunidos no Egito:

fai.info. Em vez disso, o Élder Ponticagnano evita entender

Os prefeitos devem beber dessas fontes limpas e não de canos ruins.

O que posso dizer mais?

Refira-se que estes dois aeroportos não se adequam àquela área, pelo que não deverão ser realizadas novas obras. Devemos notar que a escavação da Basilicata criou problemas para muitos… Algo deve ser feito. Precisamos colocar as mãos na Ilva e entender melhor ou perceber que não podemos exigir sacrifícios das pessoas que moram perto da siderúrgica. O mesmo para Augusta, Gila e outras situações pequenas, médias e graves.

Muitas vezes me dizem, mas “também há outras coisas que poluem”… É claro que estamos falando de poluição em geral, então qualquer descarte intencional ou descuidado é bom. Na Campânia, conseguimos reduzir alguns quilômetros do Sarno ao rio mais mortal e poluído do mundo! Talvez isso deva nos ensinar algo ou não?

O que queremos fazer hoje? Construir um aeroporto em uma terra agrícola próspera e rica? Numa região com empresas produtoras de quarta gama, mísseis PGI e laticínios e nas cabeças de cidadãos ainda desavisados, que talvez realmente não soubessem o que iria acontecer em algumas décadas?

Eu acho que é hora de dizer basta, Realmente não sei o que pensa este novo governo hoje, certamente terá que dar respostas e em muitas áreas. O que você realmente vai fazer pelo meio ambiente? Espero muito, mesmo que alguns dos personagens pareçam despreparados para o assunto.

Entre outras coisas, penso que, por vezes, demasiada responsabilidade recai sobre os responsáveis ​​locais que não estão preparados e muitas vezes incapazes de defender as regiões.

Eles costumam falar sobre desenvolvimento e bem-estar e criar problemas ambientais, e então você pode vê-los promovendo dias de prevenção do câncer.

Aqui estão frequentemente exemplos de desconhecimento dos problemas, de aparente falta de consultores competentes para os orientar, mas também – por vezes – de má-fé.

Para saber mais sobre o mesmo autor: