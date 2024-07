West Nile, em Treviso, 55 anos, pegou um mosquito infectado sem sair da Itália: quais são os sintomas

A primeira infecção do Nilo Ocidental em Treviso e a primeira morte no Veneto Devido ao segundo vírus na Itália. O alerta é alto na região devido a quatro casos de febre do Nilo, três deles em Pádua e o último em Uderzo, na região de Treviso, enquanto um homem de 86 anos morreu no dia 27 de julho, após vários dias internado . Ele foi registrado no Hospital Chiavonia após adoecer. Esta é a segunda vítima da infecção transmitida por mosquitos no nosso país desde o início do verão, depois de uma mulher de 80 anos que morreu em Friuli Venezia Giulia.









O caso do Nilo Ocidental em Treviso

Até à data, o número de casos do Nilo Ocidental no nosso país atingiu 14 infecçõesapenas 7 na semana entre 18 e 24 de julho, conforme consta do boletim do Instituto Superior de Saúde, o último dos quais em Treviso ocorreu em território italiano.









“O caso do Nilo Ocidental no hospital afetou um homem de 55 anos que estamos tratando em casa. Não é importado“A. disse Jornal Diretor Geral da Autoridade Local de Saúde 2 Francesco Benazzi.









Detalhes do mosquito, principal vetor de transmissão do vírus do Nilo Ocidental

“Toda a área ao redor da casa do homem, num raio de 200 metros, foi desinfetada e todas as partes estão sendo examinadas”. Os familiares testaram negativoO médico especificou, explicando que o caso de Uderzo é “o primeiro caso que registamos na província este ano e não é improvável que ocorram outros casos”. O vírus do Nilo Ocidental é transmitido através da picada de mosquitos infectados, e o facto de não ser uma infecção importada deveria fazer-nos manter os olhos abertos. “Como sempre, os idosos e vulneráveis ​​estão em maior risco, mas não há perigo real e iminente.”



Vírus no Vêneto

O paciente de Uderzo não relatou efeitos graves e está sendo monitorado em casa, enquanto dois dos três infectados de Pádua estão hospitalizados.









Como mencionado Jornal86 anos, que aparentemente morreu após ser levado ao hospital devido a uma doença terminalInflamação cerebral Depois de ser picado por um mosquito infectado.

Uma das manifestações mais graves e raras da infecção do Nilo Ocidental é a encefalite, que muitas vezes produz sintomas gerais como: febre, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares e articulares, conjuntivite, erupções cutâneas geralmente no tronco e extremidades e na cabeça, linfadenopatia , anorexia, náusea, dor abdominal, diarreia e síndromes respiratórias.





Recomendações de Luca Zaia para mosquitos

O chefe da região falou sobre as diversas infecções no Vêneto Lucas ZaiaDirigindo um apelo aos cidadãos e às administrações locais: “Sem causar pânicoMas seria bom prestar mais atenção à propagação das doenças do Verão, e estou a pensar sobretudo no Nilo Ocidental, a febre tropical transmitida pelas picadas de mosquitos. “No caso de corpos mais fracos pode ser muito perigoso: a primeira vítima foi registada no Veneto este verão nas últimas horas, e mais duas pessoas estão atualmente hospitalizadas, novamente na região de Pádua”.









“Nossos especialistas identificaram surtos de mosquitos infectados nas províncias de Rovigo, Veneza e Pádua e um caso em Treviso. Portanto, é possível que haja casos no Nilo Ocidental. Ele aumenta. A mensagem que é preciso transmitir, especialmente para proteger os idosos, os vulneráveis ​​e os imunocomprometidos, é que é fundamental que nos protejamos com repelentes e protejamos as nossas casas com redes mosquiteiras e medidas de protecção – esta é a mensagem do governador – ao ar livre em particular, mas também em casa e em contextos domésticos, é necessário reduzir as picadas de mosquitos. Apelo também às autoridades locais: precisamos de implementar e reforçar todas as medidas de desinfeção.”