Uma luxuosa vila romana ressurge depois de séculos no fundo do mar em Cerveteri

Em 2021, os arqueólogos descobriram uma villa romana submersa em Campo di Mare, Cerveteri, equipada com técnicas de construção refinadas e materiais valiosos.

Em 2021, site Acampamento marítimo para Servitere Tornou-se palco de uma extraordinária descoberta arqueológica: uma luxuosa villa romana submersa na água. Enfrentando difíceis condições subaquáticas, os especialistas encontraram uma coluna jônica feita de mármore Cipollino e uma estrutura circular com cerca de cinquenta metros de diâmetro. A descoberta despertou a imaginação de arqueólogos e entusiastas, lançando luz sobre novos mistérios sobre uma antiga habitação que fala de técnicas de construção refinadas e materiais preciosos. Que segredos esta villa esconde e quem é o seu rico proprietário?

Os arqueólogos levantam a hipótese de que esta estrutura submersa poderia ser uma ala de uma villa romana cujo tamanho e complexidade ainda são desconhecidos. As investigações revelaram uma parede dupla de tijolos, feita de pedras triangulares, argamassa e cascalho. Estas paredes, separadas por cerca de três metros, foram criadas sobre um banco de barro que preservou molduras de madeira e diversas colunas móveis.

Técnicas de ponta e materiais preciosos para uma construção luxuosa

Em comunicado, a Autoridade Supervisora ​​destacou as difíceis condições de trabalho dos arqueólogos subaquáticos. Apesar disso, foi possível documentar detalhadamente a estrutura que ainda mantém uma cobertura opus signinum, material conhecido por ser resistente à umidade, e algum piso opus spicatum (espinha de peixe). Embora a história exata da estrutura ainda não tenha sido determinada, acredita-se que ela possa ser ainda mais antiga. Entre o século I a.C. e o século II d.C.período em que o opus signinum foi amplamente utilizado.

Fragmentos de piso foram encontrados no centro do prédio Composição setorialEste é o método de utilização do mármore, o que sugere que a villa pertence a uma pessoa rica. Os arqueólogos acreditam que estes itens representam apenas parte de uma luxuosa villa romana localizada perto da antiga Via Aurélia, mas a identidade do proprietário permanece desconhecida.

Triclínio aquoso: novas interpretações da estrutura submersa

A estrutura submersa é conhecida desde a década de 1960 e foi inicialmente interpretada como um viveiro de peixes. Só recentemente, graças às descobertas da coluna e do capitel finamente decorado, começamos a supor que se trata de uma estrutura diferente, talvez um triclínio aquático destinado a banquetes.

Durante os trabalhos de restauração subaquática realizados entre abril e maio, foram identificados mais detalhes estruturais. O duplo anel de paredes de tijolo, com fundações em terracota que conservaram as fôrmas de madeira e as estacas de subfundação, apresenta em algumas zonas cobertura de cociopisto e pavimentação em Opus spicatum Noutro. No centro do edifício, partes da peça seccional enfatizam a riqueza da vila.

fonte: Supervisão de paisagens arqueológicas e de artes plásticas do sul da Etrúria

