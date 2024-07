Drogas mortais ao dirigir: nunca as tome, o risco de morte está chegando

Conduzir um automóvel é sempre uma grande responsabilidade: do ponto de vista do respeito pelas normas da lei em vigor e, mais ainda, da protecção da saúde e da segurança de todos.

Como se sabe, o Código da Estrada prevê uma enorme série de restrições, leis e restrições que, se violadas, conduzem a penalidades e penalidades. Consequências jurídicas muito graves.

Tudo isto funciona como um elemento dissuasor para garantir que Porcentagens de violações Podem ser reduzidas tanto quanto possível, tendo em conta que simples limitações pessoais não parecem criar raízes na maioria das pessoas.

Na verdade, se a moralidade e a ética desempenham um papel crucial no jogo deste ponto de vista e direção, quase parece que não deveria haver regras ou limites, então A lei intervém.

O caso, por exemplo, é simbólico Multas muito pesadas Bem como as consequências criminais relacionadas, que ocorrem quando uma pessoa é encontrada em estado alterado Guia.

Não apenas as drogas alcoólicas, essas drogas também são perigosas

Geralmente referido como direção prejudicadaAbuso de álcool e Então foi dirigir embriagado ou usando drogas que por definição deveriam ser alteradas Clareza E o estado de controle do motorista. Contudo, álcool e drogas não são os únicos itens que se enquadram nesta categoria categoria: Existem também muitos medicamentos que não devem ser tomados.

Se você está enfrentando um Uma prescrição médico O que indica, para preservar a saúde, que o interessado deve tomar determinados medicamentos, havendo então exceções, às vezes até indicadas na própria carteira, ou simples restrições: ou seja, não se pode dirigir de jeito nenhum. Mas que medicamentos serão?

Você não vai acreditar, mas não pode dirigir com esses medicamentos

Em particular estamos nos referindo aMedicamentos de natureza ansiolítica ou antidepressiva: São medicamentos que produzem sonolência devido à perda de sono De interesse Diminuição da capacidade de interagir e também pode causar nervosismo Mude a visão E coordenação.

No entanto, outros medicamentos conhecidos e até mesmo medicamentos de venda livre também podem causar alterações: até mesmo medicamentos antigripais simples, ou medicamentos antigripais. Enxaqueca Para tonturas ou mesmo Antialérgico Pode alterar, como também indicam as publicações informativas, a capacidade de manter clareza suficiente para garantir segurança Atrás do volante. Portanto, na maioria dos casos, será necessário evitar andar de carro e Guia.