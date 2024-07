Portanto, Covid acelera o envelhecimento

o COVID-19 corre para Acelerar o envelhecimento biológico deixando uma marca de longo prazo para si mesmo, ao fazê-lo Através de inflamação e estresse oxidativo se em Pessoas que apresentam sintomas se em Sem sintomas aparentes . O fenomeno, Mais frequente em homens encontrado por meio de pesquisa Publicados Na Revista de Ciências Moleculares e coordenado pela Universidade de Pádua, com o grupo multidisciplinar de medicina ocupacional da empresa hospitalar.

Os pesquisadores consideraram Marcador biológico hoje Mais confiável Para avaliar a idade aquilo é Metilação do DNA (DnamAge) indica Grupos químicos que atuam em pontos específicos do DNA podem prevenir ou ativar a expressão genética . “Cinzas n anos de infecção Foi encontrado Envelhecimento biológico acelerado Nas células do escarro do que nos glóbulos brancos e nas células nasais. Esta evidência indica uma Tecido pulmonar particularmente vulnerável Mesmo em pessoas infetadas com Covid-19 com poucos ou nenhuns sintomas”, observou a coordenadora da investigação, Sofia Pavanello, do Departamento de Ciências Cardiotorácicas e Vasculares e Saúde Pública da Universidade de Pádua.

Os dados indicam que ” Este envelhecimento biológico está mais associado ao género masculino O investigador continua com outro resultado importante, que é que “os infetados com a mesma infeção e sintomas Açúcar alto no sangue E Altos níveis de LDL (colesterol ruim) tem Maior risco de envelhecer mais rápido “.

O estudo foi realizado em 76 profissionais de saúde hospitalares infectados na primeira onda com poucos ou nenhum sintoma: uma amostra considerada representativa, observou a universidade em um memorando, dada a infecção limitada nas instalações hospitalares (144 de 8.240 profissionais de saúde). . Assim, descobriu-se que um ano após a lesão, foi detectada uma diminuição na capacidade respiratória e na frequência cardíaca média. 30% da amostra “Ele tentou Sintomas persistentes como dificuldade ao respirar (falta de ar) e problemas cognitivos ( Problemas de concentração , memória E ansiedade ).