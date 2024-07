Para o bem das crianças

Graças a iniciativas de solidariedade Prímula de Chernobyl E Zumba com coraçãocriado por Comitê do Projeto Chernobyl em Karpi, Novi e Solera odv Nos primeiros meses de 2024 para crianças, foi entregue a Centro Médico Primário e de Saúde da Câmara Municipal de BoyarxNa cidade de Boyarka, na Ucrânia, dois dispositivos de medição transcutânea de bilirrubina para rastreio de icterícia neonatal, no valor de 3.000 euros. É um instrumento manual que é colocado na pele do recém-nascido para medir os níveis de bilirrubina, evitando assim a necessidade de amostragem e o consequente estresse, facilitando a tarefa do operador para rápida detecção e manejo de quaisquer doenças.

O Hospital Boyarka, cidade ucraniana que assinou um acordo de amizade com Karpi, garante cuidados de saúde para toda a região numa situação muito difícil devido às difíceis circunstâncias em que o país se encontra.

“Obrigado – comentaram os membros do Comitê do Projeto Chernobyl em Karpi, Novi e Solera – a todos os amigos e professores de Zumba que nos apoiaram ao longo dos anos e pela cooperação cada vez mais ativa com a Associação Marya Udv Que, para além do nosso apoio direto em iniciativas de angariação de fundos na nossa região, atua como intermediário e coordena as relações com entidades ucranianas relevantes. Paralelamente, a nossa associação doou 500 euros à organização sem fins lucrativos Médicos sem fronteiras Ajudar as pessoas na Faixa de Gaza que sofrem uma situação trágica que tem consequências específicas para meninas e meninos.