Bolzano “Eureka” lança concurso de ideias científicas “Aleph and Science” para meninas e meninos – BGS News – Buongiorno Südtirol

tempo de leitura: 2 minutos

Chegámos à quarta edição do Concurso de Ideias Científicas “Eureka”, um concurso dirigido a raparigas e rapazes dos 8 aos 18 anos, que dá espaço à sua criatividade, aliando ciência e arte.

O tema escolhido para 2024 é “O Futuro e a Vida no Futuro”: O que meninas e meninos imaginam de novo e surpreendente sobre o nosso futuro? Como serão transformadas a habitação, as tecnologias, a energia, a alimentação e os transportes? A partir do tema da publicação, é possível submeter uma proposta que se enquadre numa das três categorias seguintes: “Invenção”, com a criação do projeto e do seu protótipo, “Obra de Arte” (desenho, escultura, 3D modelo) Ser representado por “Vídeos” de conteúdo artístico e científico de duração não superior a cerca de 5 minutos. As ideias aceites no concurso abrangem todas as áreas científicas: da biologia à astronomia, passando pela física, química e informática.

As inscrições devem ser enviadas até 30 de setembro de 2024. Os vencedores serão anunciados e os prêmios serão entregues por ocasião do Festival de Ciências de Bolzano “Mil e Uma Ciências”, durante evento dedicado à competição no dia 16 de novembro. 2024 em Castel Marchio.

Caso participe em turma, a inscrição deverá ser feita através do professor recurso e o trabalho poderá ser um trabalho de grupo ou também poderá ser um corpo de trabalho elaborado pelos alunos individualmente.

A Associação Arciragazzi de Bolzano, e especialmente os operadores do Centro Juvenil Teslab, darão apoio a quem quiser participar no concurso para fornecer os materiais necessários à concretização da sua ideia.

O júri que selecionará os trabalhos de mídia científica será presidido por Agnese Sonato. Os outros membros do júri são Elenia Fronza, professora associada da Universidade Livre de Bolzano, Andrea Bonanni, professora do ensino médio em disciplinas de ciências, Adriano Esposti do Escritório de Pesquisa Científica da Província Autônoma de Bolzano, e Fabio Rafaeli da Política Juvenil. . Escritório do Distrito Autônomo de Bolzano.

Todos os participantes receberão um prêmio pela sua participação na competição.

Um vencedor do primeiro, segundo e terceiro lugar será então determinado para cada categoria. O júri reserva-se então o direito de atribuir menção especial a cada categoria às propostas que considere dignas de atenção.

Caso a turma participe, o prêmio será um kit STEAM para a turma, além de reconhecimento para cada aluno.

“Eureca!” Foi criado pelo Centro de Cultura Juvenil TesLab Arcebuez Bolzano Bozen Em cooperação com APS está empilhadoO Gabinete de Investigação Científica da Província Autónoma de Bolzano e o Gabinete de Política da Juventude da Província Autónoma de Bolzano.

foto. @Awards da última edição do concurso