“Tenho câncer maligno, não pare nos exames de sangue.”

Milão, 7 de agosto de 2024 – Stefano Cirillo Ele tem Idade 29 anos, E com base em Bréscia Ele era conhecido pelas gerações mais jovens por isso Vídeos no Tik Tokvídeos de paródia onde sua imitação do influenciador se tornou viral Chiara Facetti. “Foi” porque o jogador de Brescia, de 29 anos, tem saltado hoje dos jornais para os sites por causa do seu nome. condições saudáveis, E é por isso Silêncio. Agora que a clareza voltou, os fãs conhecem o diagnóstico para este período sabático temporário nas redes sociais: Câncer malignoEle anunciou com um vídeo em que inicialmente se mostra dentro do carro, depois corta o cabelo e, enquanto está nele lágrimas Em cima da cama Do hospital.

4,6 milhões que isso Visualizações O vídeo que impressionou muitos fãs de Stefano Cirillo e também visitantes de sua página pessoal que viram a triste notícia e milhares de comentários de solidariedade e apoio. “o Análise de sangue Eles estavam bem, peguei leucemia de um deles Imagem de ressonância magnética E mais testes. Não se limitem aos exames de sangue”, escreveu Cirillo, que também destacou a importância de contar com médicos profissionais, exames aprofundados e não subestimar a saúde.

Superexposição? Stefano Cirillo responde

Muitos se perguntam, nesses casos, se é aceitável a opção de mostrar cada parte da vida nas redes sociais, mesmo as ruins como o que acontece com Stefano Cirillo. Em uma história do Instagram Jovem criador de conteúdoque recentemente por doença respondeu à pessoa em questão, tendo em conta o comentário de um fã que lhe escreveu, desejando-lhe boa sorte mas não concordando com o facto Compartilhe nas redes sociais Essas notícias.

“A verdade é que graças a isso Compartilhar me faz sentir melhor E me sinto cheio de força correto – escreveu – O fato de que entre esses milhões de visualizações certamente haverá Centenas de pessoas Com Câncer, sentirão que a compreensão é saudável. Até o fato de eu ter contado que por causa de uma dor nas costas descobri que tinha câncer é saudável. E Informação de fato Verificações. Obrigado por toda essa energia positiva que vem em minha direção”, concluiu o jovem de 29 anos.