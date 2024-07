As iniciações aumentam ao pôr do sol na Torre Odorisio

Santa Vittoria em Matignano Ciência ou magia da natureza? A questão ainda está em aberto, mas o encanto e a sugestão do sol certamente estão aí aroma Está tudo aí e é interessante ouvir a história de quem há anos corre, na primeira semana de agosto, para Santa Vittoria para não perder o espetáculo do pôr do sol que combina perfeitamente com o arco pontiagudo da igreja. Torre Oderícioinundando toda a arena com luz.

Os habitantes de Matén, sempre habituados a este fenómeno, não lhe deram qualquer importância, até que em 2017, a arquiteta de origem montegiorgiana Stefania Bellabarba acidentalmente se viu no seu lugar, ficou maravilhada e percebeu todo o seu potencial cultural. Ele e a administração municipal decidiram promovê-lo e torná-lo um evento. Bellabarba, membro do Fermo Rotary, convidou todos os outros membros do Fermo Rotary que desde então aderiram à causa e apoiaram parcialmente os custos. O evento, já na sua sétima edição, terá lugar no dia 4 de agosto a partir das 18h30 e este ano também é patrocinado pela Região 2090 (Marche, Abruzzo, Molise e Umbria) que se estende para além da região, e apoiado pelos Jovens Rotaracts de Fermo. Aliás, além do prefeito da cidade Fabrizio Vergari e do idealizador Bellabarba, a apresentação do programa contou também com a presença dos presidentes do Rotary Fermo Stefano Bizzarri, Porto San Giorgio Luca Quinzi, Montegranaro Primo Alfredo Medori e do Presidente do Rotary . Rotaract, Angelica Coletti, delegada representante de Fermo, e Dario Francisco Pena, presidente do Rotaract La Marca. O tópico é intitulado “Incrível e Persistência”. “Incrível é o que você sente ao ver o sol entrando com precisão e força no arco pontiagudo da torre”, explica Bellabarba. Estamos perante uma arquitetura rodeada de natureza, habilmente desenhada pelo abade e alcaide Odericio. Este ano quisemos descrever o evento dando-lhe uma vertente mais regional e espiritual, optando por explorar a parte religiosa do Abade Odericio. A identidade regional é lembrada pelas Sibilas, figuras de origem pagã que ingressaram na esfera religiosa na Idade Média. Padre Gianfranco Priori falará sobre o papel do homem na natureza e na natureza que o possui e domina, e Vincenzo Faragona falará. As sensações do pôr do sol são acompanhadas pela voz e piano de Martina Gasparini e Pino D’Agostino. E novamente o piano e a voz narrativa de Loredana Toto e Mariano Antolini. A partir das 21h30 no Parco del Sole será possível observar os planetas no céu graças ao telescópio fornecido por Argeo Funari.”

No entanto, o evento não se limitará apenas ao domingo, 4 de agosto, porque o município está envolvido em 3 eventos naturais. Nos dias 3, 5 e 6, a partir das 19h e antes do pôr do sol, falaremos sobre a Revolução Copernicana em “Palavras e Música” para narrar a epopeia de Copérnico, Galileu, Kepler e Newton. O piano de Loredana Toto, o violino de Luciana Valeriani e o piano de Sara Antonelli funcionam como contrapontos à voz narrativa de Funari.

