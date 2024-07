A relação entre ciência e humanidade em um documentário / Cultura e Entretenimento / Semanal Diocese de Concordia Pordenone

Terça-feira, 16 de julho, a ligação entre ciência e humanidade na tela grande graças à UAU Arena! (Jardins Francesca Trombino, via Prosafera 14).

Às 21h30, em colaboração com o CAI – Departamento de Pordenone, exibição de filme Sinais de vida Dirigido por Leandro Picarella, um filme sobre empatia e sobre a necessidade dos outros se compreenderem.

Em Lignan, uma aldeia pouco povoada no vale de São Bartolomeu, no Vale de Aosta, um observatório astronômico examina o céu todas as noites. Como uma torre sineira ou um farol, o grande telescópio marca a época da pequena comunidade montanhosa.

No outono, o astrofísico Paolo Calcedesi mudou-se para a estrutura como guardião e único ocupante para conduzir suas pesquisas científicas e experimentar novas tecnologias. Mas devido a um acidente técnico, ele será obrigado a deixar de lado as estrelas e a solidão para se dedicar a outra forma de vida que ainda não foi considerada: o ser humano.

Todas as terças-feiras, até 20 de agosto, na UAU! Estão programados eventos sofisticados, sempre enriquecidos pela presença de convidados, com conteúdo para cinéfilos e visionários, com entrada gratuita.

Em caso de chuva, as exibições serão transferidas para a Sala Gande do Cinemazero.