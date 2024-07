Em 2022, apenas 13 regiões atingiram capacidade suficiente para garantir plenamente os níveis de assistência básica aos cidadãos: Piemonte, Lombardia, Província Autónoma de Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Ligúria, Emilia-Romagna, Toscana, Úmbria, Marche. Lácio, Puglia e Basilicata. Este é o facto saliente que emerge da análise dos dados do novo sistema de garantia, instrumento através do qual se mede a qualidade e adequação dos cuidados prestados aos cidadãos, submetido ao Ministério da Saúde.





Das vacinações aos cuidados hospitalares, passando pelos tempos de espera, o sistema mede 88 indicadores e atribui a cada um deles uma pontuação de 0 a 100, sendo que 60 representa o limiar de adequação.





Monitoramento encontra melhorias no sistema hospitalar. Todas as regiões, exceto o Vale d’Aosta, atingiram uma pontuação suficiente com um valor máximo (98,35) alcançado pela AP de Trento, seguida pela Emília-Romanha (93,50) e pela Toscana (92,32). No entanto, existem questões críticas no domínio da prevenção, que monitoriza atividades como vacinações, rastreios de tumores ou estilos de vida.





Neste caso, não atingem a suficiência do Vale d’Aosta, Pensilvânia





Bolzano, Abruzzo, Molise, Calábria, Sicília, Sardenha. No entanto, na área da região, que mede principalmente a qualidade da assistência numa região, o Vale de Aosta, a Campânia, a Calábria, a Sicília e a Sardenha ficam aquém.





Entre os indicadores individuais, ainda há muito a fazer no domínio da vacinação. A cobertura é basicamente estável e apenas 5 regiões (Lombardia, PA Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Campania) receberam uma pontuação perfeita. O rastreio de tumores é pior: apenas 3 regiões (PA Trento, Veneto, Emilia Romagna) atingem 100, com 7 regiões, todas no centro e no sul, abaixo do limiar de suficiência.



