O fenômeno Taylor Swift explicado pela ciência: como ela se tornou tão bem-sucedida?

Taylor Swift está com ela Passeio pelas eras Ela se tornou, ao que tudo indica, a maior estrela pop do mundo: mas qual é o segredo do seu sucesso?

Vinte anos de carreira, onze álbuns e uma série de sucessos após o outro. com Passeio pelas eras A cantora conseguiu mais do que Bilhões de dólares A sua chegada a Milão produziu um Atividades relacionadas no valor de 176,6 milhões de euros Segundo dados do Confcommercio Milano.

Taylor Swift E Muito mais do que apenas um fenômeno musicalO cantor tem influências no mundo da cultura, da política e da economia, a tal ponto que chegamos a falar dele Economia rápida Devido ao passeio econômico que o acompanha vindo de todo o mundo. Considere isso PIB dos Estados Unidos Ele cresceu com isso US$ 4,3 bilhões Graças às atuações do cantor.

Então alguém se pergunta o que O que distingue o fenômeno Taylor Swift? O professor de literatura e mídia popular da Universidade de Zurique respondeu a esta pergunta: Cristina Lutcher.

Taylor Swift explicou com ciência

parte de O sucesso de Taylor SwiftSegundo a professora, isso está na originalidade: ela conta os sentimentos como eles são, sem a obsessão de se mostrar a melhor, a mais bonita ou a mais bem-sucedida.

A cantora fala sobre isso Frações, Sentimentos dolorosos Incluindo aqueles que ela sente por si mesma. “Taylor Swift é acessível aos seus fãs” A pesquisadora enfatiza, analisando como tudo nela é sempre tão autêntico. Outro ponto forte de sua música é que sim Baseado no amorQue sempre foi a base do sucesso na cultura popular.

No entanto, Swift consegue usar este mouse com muita habilidade: “E para fazer isso ele usa a literatura de maneira brilhante.”Suas palavras são excelentes e convidativas Reflexão profundasão escritas de acordo com a tradição literária e depois transformadas em canções populares.

Como se não bastasse, a cantora americana sabe usar perfeitamente Vários canais de mídia E assim uma verdadeira criação Taylorversoque tem em sua base A A troca constante entre Swift e seus fãs.