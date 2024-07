Nápoles, testes táticos em Dimaro: Osimhen se limita a treinar na academia

Horário de Brasília

No quarto dia de treinamento em Demaro, houve outros testes táticos para a nova equipe Nápoles Por Antonio Conte. Pela manhã, a equipe treinou na fase de posse, trabalhando na construção do 3+2 e também nas adições ofensivas. Porém, à tarde, a equipe fez um jogo de pressão no meio-campo e depois intensos testes táticos. Além de experimentar a formação 3-4-2-1, Conte também trabalhou na formação 4-2-3-1.

Victor Osimhen Ele tem que treinar à tarde com o resto do grupo. Ação separada do atacante nigeriano que faz exercícios na academia. Ainda pela manhã, ele havia perdido a primeira parte da sessão com o restante da equipe, e ele e Lindstrom se juntaram aos demais envolvidos no trabalho nos bastidores.

Conte se expressou desta forma ontem em relação a Osimhen: “Victor, estamos falando de um profissional, um excelente jogador, um grande jogador. Falei com ele e ele sabe muito bem que nada mudou. Ele é de Nápoles, e sabe muito bem que qualquer pessoa de Nápoles. tem que trabalhar e agir corretamente, mesmo que exista esse tipo.” Pelo acordo de que ainda não sabemos como vai acabar, encontrei-o sorrindo, o presente é importante, esta tarde o treino e a situação comigo e com seus companheiros. .