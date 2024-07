Meio ambiente, artes cênicas, ciência e bem-estar em um só festival

ele é chamado Vida de Pedra – Festival EcoArt o novo Um festival que pretende aliar o ambiente, as artes performativas, a ciência e o bem-estar psicológico e físico entre La Maddalena e Cabrera.

Organizado por Genti Arrubia Teatro e Mangano Massip e Programado para 17 a 21 de julhoo evento Pretende levar o público durante cinco dias à descoberta da biodiversidade do Arquipélago da Maddalena Com performances, oficinas e visitas ao Museu da Caverna e Centro de Educação Ambiental. Tudo sem efeito.

“Queremos propor um ambiente de interesse e total abertura aos nossos sentidos”, explicaram os organizadores. “Estar aqui e agora, conectado a outros seres vivos, humanos e não humanos, visíveis e invisíveis, e encontrar um corpo que não é potencializado pela tecnologia, mas pela intuição, pela escuta, pelo estar presente e pelo estar junto.”

Todos os eventos vinculados pelo tema “Transformação” acontecerão durante o dia ou ao pôr do solCom luz natural, sem recurso a luz eléctrica e amplificação, com objectivo de sustentabilidade ambiental. Teatro, dança, mímica, música, oficinas de reciclagem criativa, conferências e visitas ao Museu da Caverna em Cala Frances e ao Museu Natural em Stagnale. E novamente, dois seminários performáticos: “Transformação” com curadoria de Sarah Mangano, Barbara Mangano e Alessandra Fumay, e “Hybridities” com Pierre-Yves Massip e Luciano Ossai.

A vida da pedra terá início quarta-feira, às 18 horas, nas pedreiras de granito de Cala Francese, com o encontro “Rock Transformation” organizado por Tommaso Gamboni da Sociedade Natural “Giovanni Cesaracio”. Seguiu-se a extraordinária inauguração e visita do Museu da Caverna e do laboratório participativo e imersivo “Transformação”.

Na quinta-feira, o festival irá para a vila de Stagnale em Caprera, onde pela manhã a Cooperativa Isule acompanhará o público na visita ao espaço expositivo do Cachalote no Centro de Educação Ambiental e Mariana Cifarelli envolverá crianças e famílias na oficina “Vamos fazer bonecos de plástico”. Às 18h30, a Compagnia Senza Confini di Pelle irá propor “Biotracing”, um espetáculo de dança cuja coreografia tem origem no projeto Overlap, que investiga a relação entre a migração de homens, pássaros e peixes, conduzido pelo Scdp e vários parceiros internacionais na ilha . De Asinara. Segue-se “Meriggiare” da bailarina Mariana Cifarelli e do violoncelista Jean-Noel Boissy, inspirada na relação entre o homem e a natureza expressa nos poemas de Eugenio Montale.

Sexta-feira, 19 de julho Começamos às 18h30 com a marcha performática “Metamorfose”, em colaboração com a associação Panathon Club La Maddalena, seguida de um círculo de vozes e tambores ao pôr do sol, onde todos podem participar com sua própria voz ou uma peça de música. uma ferramenta . Às 21h, na Piazza Ferraccio, Senza Confini di Pelle apresentará a performance, com performances e danças, do livro Overlap da série Icemura. Por fim, projeções performáticas do trabalho de pesquisa “Híbridos do Corpo, Argila e Fotografia” com Pierre-Yves Massip e Luciano Ossai.

No sábado de manhã a visita regressa ao espaço expositivo de cachalotes e ao laboratório “Vamos Fazer Bonecos de Plástico”, com a Dra. Carlotta Tantieri que servirá de guia na exploração da criança interior com o atelier “Química das Possibilidades”. Às 18h30, o grupo Cifra Danzateatro e a associação Panathon Club La Maddalena conduzirão a apresentação “IperBosco”, seguida de uma roda de vozes e tambores ao pôr do sol.

A primeira edição do Stone’s Life termina no domingo, altura em que companhias convidadas para o festival se reunirão para partilhar as suas práticas artísticasCarlotta Tantieri, operadora da “Química da Probabilidade”, e por fim, às 19h, em Punta Tegui, o Banho de Som Armônico com sinos de quartzo e tibetanos, gongos e outros instrumentos harmônicos, com curadoria de Gigi Bandino , e o Círculo de Vozes e Tambores ao pôr do sol.

© Todos os direitos reservados