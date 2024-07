Os enfermeiros se aposentam aos 70 anos e os médicos podem chegar aos 72. Saúde, aqui está a base de resgate do hospital

Imagine ser internado no hospital porque você pode ter agendado uma consulta ou exame com um especialista. Ele te acolhe enfermeira O senhor de setenta anos que leva você ao médico tem setenta e dois anos. Exagerado? Não, em parte porque estas regras se aplicam ao pessoal médico, mas sobretudo porque numa das alterações maioritárias ao Decreto das Listas de Espera há precisamente esta inovação. Ampliar a possibilidade de aposentação dos médicos até os 72 anos e estender a opção de permanência no serviço até os 70 anos para todos os colaboradores, inclusive enfermeiros. Tudo deve ser feito de forma voluntária e com a aprovação da direção da empresa de saúde.

de os doutores E aqueles que permaneceram na enfermaria apesar de atingirem a idade de aposentadoria, falou-se muito sobre isso quando aconteceu a emergência epidêmica; Agora vamos para uma espécie de estabilidade Para esta medida, conforme alteração em apreciação na Comissão de Saúde do Senado. A discussão será retomada amanhã após a tensão vivida nos últimos dias com a região, que se opõe ao artigo 2º do decreto, que estipula o controle central da região. Ministério da Saúde Sobre os resultados obtidos pelas autoridades sanitárias locais na redução das listas de espera. Esta última foi uma inovação desejada, juntamente com outra série de medidas, pelo Ministro da Saúde, Orazio Schillaci, mas como se trata de um decreto, devemos agir rapidamente porque se não for convertido em lei até 6 de agosto (e portanto nessa altura) deverá ter concluído o processo parlamentar) caducará. Entre as diversas medidas estão, por exemplo, a abertura de laboratórios e clínicas em hospitais por um período mais longo, aproveitando também o horário noturno e de fim de semana. Mas para garantir um serviço duradouro, você precisa de funcionários. Não apenas médicos, mas também enfermeiros. Recordemos que em Itália existe uma carência estrutural, estimada pelo Tribunal de Contas em 65 mil unidades, um número enorme que ameaça agravar-se devido à diminuição da participação nos cursos de enfermagem e ao fenómeno paralelo daqueles que preferem ir trabalhar no Norte da Europa e receber melhores salários. Por último, a Itália está a ter dificuldades em encontrar trabalhadores no estrangeiro (o Ministro Orazio Schillaci trabalhou num acordo com a Índia para empregar enfermeiros no gigante asiático, mas mais investigações sobre este projecto ainda estão em curso).

Estas são as introduções que levaram à introdução de A alteração A maioria está planejando Aumentar a idade de reforma para 70 anos para todos os profissionais de saúdeE não apenas para médicos. Esta é claramente uma medida voluntária. Mas o simples facto de assumir este cenário mostra quão terrível é a situação. “Faremos algumas avaliações nestes horários, talvez com algumas medidas corretivas”, explicou o senador, que é relator do decreto, Ignazio Zollo da Fratelli d’Italia. Uma das mudanças que poderiam ser feitas diz respeito diretamente ao corpo médico: quem decidir permanecer no cargo até completar 72 anos ainda não poderá ocupar cargos de chefia. No front em relação aos enfermeiros há muita perplexidade por parte da minoria.

segundo Beatriz LorenzenO vice-presidente da Convenção Democrática do Senado e antigo secretário da saúde corre o risco de ser um instrumento contundente: “O principal problema é que não existe um plano eficaz para atrair e apoiar os profissionais de saúde. Os dados indicam que assistimos todos os dias a uma migração para o sector privado e para o estrangeiro devido aos baixos salários e à deterioração da qualidade das condições de trabalho.”

Da Fnopi, Federação Nacional das Profissões de Enfermagem, alertam: “É uma escolha que certamente o enfermeiro não exercerá com muita frequência, porque oficialmente o trabalho ainda não está incluído na lista dos trabalhos duros, como entre outras coisas que pedimos. uma oportunidade, mas na verdade é um trabalho difícil: isso impede a maioria dos profissionais de imaginar um cenário deste tipo.

John Migliori, presidente da Fiaso (Federação das Empresas de Saúde e Hospitalares), tem uma ideia própria: “Hoje, se quisermos resolver o problema crónico da escassez de enfermeiros, não basta a ideia de pedir aos idosos que trabalhem mais tempo. em conta também a elevada proporção de pessoas com limitações.” Existe apenas uma solução tampão, mas deve ser implementada rapidamente: contar com os países vizinhos onde há um grande número de profissionais do ponto de vista numérico, e estou pensando sobretudo na Albânia.

