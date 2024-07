Até baterias de carros elétricos podem causar poluição

As baterias dos veículos elétricos também podem ser uma fonte de poluição. Muitas baterias recarregáveis ​​de íon de lítio, Encontrado na maioria dos carros elétricos, Eles usam uma classe de produtos químicos conhecidos como Pfas, que ajudam a tornar as baterias menos inflamáveis ​​e a conduzir eletricidade. : Isto é o que causa o problema, já que os PFAs, que são chamados de “produtos químicos para sempre”, Eles não se decompõem, permanecem para sempre no meio ambiente e se acumulam no corpo . O estudo indica isso Publicados Na Nature Communications, liderada pela Texas Tech University e pela Duke University, eles descobriram Níveis altos Destes compostos em amostras de ar, água, neve e solo Perto de comodidades Dos Estados Unidos, França e Bélgica quem os produz .