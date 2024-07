Exercício para baixar o açúcar que torna seus exames de sangue perfeitos

Esses esportes, se praticados de forma consistente, têm a vantagem de reduzir significativamente o índice glicêmico: eis o que são.

Atividade física É tão essencial quanto uma dieta equilibrada manter baixos os níveis de açúcar no sangue. Muitos se perguntam qual é o melhor momento para fazer exercícios para controlar a glicose. Um grupo de médicos especialistas da Universidade de Granada realizou um estudo aprofundado, publicado no Journal of Obesity, para responder a esta questão. Eles analisaram adultos mais velhos com sobrepeso ou obesidade, com idade média de 47 anos e IMC de 32,9. Durante duas semanas, 186 participantes usaram um acelerômetro para monitorar seus movimentos e um dispositivo para medir continuamente a glicemia.

o Pesquisadores Os participantes foram divididos em três grupos: ativos (20–40 minutos por dia), muito ativos (mais de 42 minutos por dia) e inativos (nenhuma atividade física registrada). Eles então dividiram o dia em três períodos: manhã (6-12), tarde (12-18) e noite (18-24). Os resultados mostraram que o exercício entre 18h e meia-noite teve um impacto significativo na regulação da glicemia. Aqueles que realizaram mais de 50% de atividade física moderada ou vigorosa durante este período observaram uma diminuição significativa nos níveis de glicose, com a melhoria continuando ao longo do dia.

esses resultados O estudo sugere que programar exercícios à tarde ou à noite pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a saúde metabólica, principalmente para quem tem dificuldade em controlar a glicose. Os cientistas recomendam considerar ajustar os horários de treino para maximizar os benefícios da atividade física, enfatizando a sua importância para quem lida com problemas de glicemia. Além de regular a glicose, o exercício aumenta a sensibilidade à insulina, promove a saúde, melhora a saúde cardiovascular e fortalece os músculos.

Esses esportes reduzem o açúcar no sangue: veja o que são

Para melhorar o controle nível de açúcar no sangueÉ preciso combater o sedentarismo. Reduzir o tempo que você passa sentado, por exemplo, levantando-se a cada 30 minutos para dar alguns passos, pode ser útil. Recomenda-se fazer pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, como caminhada rápida, dançar, fazer trabalhos domésticos ou jardinagem. Incorporar pequenas mudanças em sua rotina diária, como ir a pé para o trabalho ou usar escadas em vez de elevador, pode fazer a diferença. Uma meta saudável é caminhar de 10.000 a 12.000 passos por dia.

Exercícios aeróbicosComo nadar, correr, andar de bicicleta ou usar esteira, é ideal para melhorar a aptidão cardiorrespiratória e a resistência física. Uma boa meta é 75 minutos de exercícios vigorosos por semana. Além disso, exercícios de força e resistência, realizados 2 a 3 vezes por semana durante pelo menos 30 minutos, podem melhorar significativamente os níveis de glicose. Por fim, exercícios de equilíbrio e flexibilidade, como ioga ou tai chi, ajudam a prevenir quedas, melhorar a estabilidade, reduzir o risco de lesões e aumentar a agilidade.