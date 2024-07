O Prêmio Carla Fendi STEM reconhece mulheres na ciência

Prêmio Carla Fendi STEM reconhece mulheres na ciência

Prêmio Carla Fendi STEM – La Décima segunda edição Subordinar Prêmio Carla Fendi Comemorou a excelência feminina nas disciplinas STEM. Este ano o prémio foi entregue a Ersília Vaudo ScarpettaDiretor de Diversidade e Conselheiro Especial para Desenvolvimento Estratégico paraAgência Espacial Europeia (Agência Espacial Europeia). Vaudo Scarpetta foi homenageada pelo seu compromisso em promover o conhecimento científico entre jovens em situação de vulnerabilidade e dificuldades sociais através do projeto “Il Cielo Itinerante”.

Vodo Scarpetta expressou sua gratidão por esta homenagem, destacando a importância de promover as disciplinas STEM entre as meninas. Ela disse que será uma verdadeira revolução quando vermos mais meninas escolhendo esses cursos.

O projeto destinado ao prêmio, “Il Cielo Itinerante”, inclui quatro dias de laboratórios científicos “práticos” em associações e escolas em quatro subúrbios da cidade de Roma na última semana de setembro de 2024. Durante estes dias, as crianças irão terão a oportunidade de participar de diversas atividades vivenciais, como o “Astronautas por um Dia” poderão vivenciar o processo seletivo em primeira mão por meio de testes de memória visual e de orientação, testes motores, atividades de resolução de problemas e trabalho em equipe. Eles também terão a oportunidade de construir uma plataforma de lançamento espacial ou “cozinhar” cometas.

Maria Teresa Venturini Fendi, Presidente da Fundação Carla Fendi, manifestou o seu apreço pelo projeto, sublinhando a importância de investir nos jovens e na sua curiosidade. Ela disse estar muito feliz porque a cerimônia de premiação deste ano foi “imortalizada pelas mulheres”.

O prêmio será entregue no palco por Barbara Hannigan ao final da cerimônia de encerramento na presença de Monique Viot, Diretora Artística do Festival, e Maria Teresa Venturini Fendi, Presidente da Fundação Carla Fendi. O projeto “Il Cielo Itinerante” já reuniu mais de 3.000 crianças E meninas mais do que 80 municípios Na Itália, o que estimula a curiosidade e a abertura à ciência.