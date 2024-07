Fedez deixa o hospital: “As úlceras e o sangramento não são devidos ao álcool e às drogas, mas sim à operação de retirada do tumor”.

paraRosanna Scardi

Fedez fala sobre sua internação: “Não é verdade que sofri sangramento por consumo de álcool ou drogas”. Ele explicou que tem maior probabilidade de desenvolver úlceras no local onde foi suturado após a retirada do tumor em 2022. Ele postou: “Agora preciso descansar”.

Fedez Ele volta a falar sobre sua saúde, principalmente Sangramento interno A que foi submetido desde que foi submetido a uma cirurgia abdominal para remoção de um tumor pancreático em 2022, “para evitar artigos inspirados na ficção científica”. Em uma série de “Histórias” do Instagram publicadas pela Clínica MilanQuando o rapper foi hospitalizado em 11 de julho, Fedez explicou: “Estou lendo artigos baseados em não sei o quê, falam sobre abuso de álcool e drogas, mas não é o caso”. Poucas horas depois veio o anúncio: Aconteceu resignarexatamente como ele esperava.

“Fui internado por causa de outra hemorragia interna”, explica o rapper de Rozano na primeira “história”. Depois ele entra em detalhes: Sangramento «Isto se deve ao fato de que existe onde Fiz uma cirurgia para remover o tumor Eles tinham Ele costurou os órgãos No ponto onde foi costurado ficou mais frágil». “Não sou técnico, desculpe”, explica, mas uma coisa é certa: Mais suscetível a “ulcerações, sangramentos e hemorragias”. Também em setembro passado, ele foi submetido a uma cirurgia e ficou cerca de dez dias internado devido a uma hemorragia interna causada por duas úlceras. Em maio, problemas de saúde não especificados levaram ao cancelamento da sua participação no programa televisivo de Alessandro Cattelan. Felizmente, o Fidesz acrescenta em 12 de junho, Comparado com o sangramento da última vez Desta vez o sangramento foi menos intenso. A equipe da clínica – conforme explicado anteriormente na quinta-feira – o interceptou imediatamente. A história também inclui agradecimentos a quem lhe enviou mensagens de incentivo durante esses horários: “Eles são um alívio em um momento que não é fácil sob muitos pontos de vista.”. READ Sasso: "Não há necessidade de ficar vinculado ao palácio e aos professores. Estamos com ciência e liberdade."

A série de “contos” matinais terminou com uma esperança: que eu conseguiria sair do hospital naquele dia. Poucas horas depois, o rapper postou uma foto tirada no elevador de um hospital. «Fique fora renúncia“, diz a legenda. Ela estava acompanhada de um emoji encorajador: Seu desejo de sair rapidamente do hospital foi realizado.

Fedez espera agora poder cumprir os compromissos assumidos de fazer alguns DJ sets durante o verão. Ele explicou: “Eles têm que segurar a partida, espero que sim, porque mal podia esperar para jogar. Anteontem eu estava no estúdio me preparando para o show e estava muito animado. Esperemos que estes venham pelo menos». Ainda não se sabe se os médicos consideraram esses compromissos compatíveis com o estado de saúde do rapper ou não.

No final da manhã, a cantora publicou mais um vídeo, partilhando um momento de ternura familiar em casa. Você pode sentir isso A voz de sua filhinha Vittoria, Quem lhe diz, para consolar o pai que não se sentia bem: “Vou te dar taxa Então você está feliz.” O rapper responde: “Isso mesmo, meu amor.” E no final da tarde, outro post, no qual explica que é “com muito pesar” que tenha que cancelar três eventos: ““Preciso descansar e recuperar um pouco de força.”



