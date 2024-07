A bandeira se apresenta na Itália em miniatura

Até uma visita à Itália em Miniatura pode ser uma boa surpresa para os fãs da física e da ciência: desde Sábado, 13 de julhoPavilhão de Ciências uma experiência Do parque irá hospedá-lo novamente Apresentação científicaUm evento imperdível para todas as idades.

Todos os dias às 15h00sob a orientação do Dr. Enrico Campana e sua equipe, encena uma experiência Será transformado num laboratório onde a ciência e o entretenimento se combinam.

Cientistas da Espirimenta vão guiar visitantes de todas as idades numa viagem surpreendente pelo fenómeno física, Subordinaróptica E com base em MecânicaQue revelará os segredos da luz, da gravidade e das leis do movimento. E não só! Os pequenos também poderão Suba no palco Tornam-se heróis de algumas experiências, aprendem e se divertem.

A mostra científica acontece em ambiente fechado, dentro do Pavilhão de Ciências totalmente reformado, onde é possível testar e interagir com inúmeras máquinas físicas, alavancas, caleidoscópios, teoremas de Pitágoras 3D e discos ópticos, para satisfazer a curiosidade ou dar respostas a perguntas do cotidiano.

Das paredes, você observa astutamente as miniaturas de Galileu, Schrödinger, Einstein, Fermi e Pascal: quem sabe se entre os pequenos cientistas em miniatura, brincando e se divertindo, amanhã haverá ganhadores do Prêmio Nobel?

A mostra de ciências acontece em Espirimenta todos os dias às 15h, de 13 de julho a 8 de setembro de 2024. A duração da mostra é de 30 minutos. A experiência está incluída no ingresso do parque.