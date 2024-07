Lazio, campo de treinamento de Gila, Chaouna e Andre Anderson. Isaksen marcou o primeiro gol do campo de treinamento

Primeiro treino com Tre Cime di Lavaredo para a nova equipe da Lazio de Marco Baroni. São 21 jogadores em campo sob as ordens do técnico toscano, além de 4 goleiros. Eu trabalho na academia de Jayla, Shauna e Andre Anderson. O trabalho técnico e tático foi concluído com a primeira partida-treino do campo de treinamento. O placar terminou 2 a 0 para o Al-Samawiya com dois gols de Isaksen (o primeiro gol da partida) e Cataldi. Depois de uma hora com a bola, a primeira sessão terminou com 25 minutos de trabalho atlético.

Delle Bachiro chegou a Oronzo dei Cadore.

Fisayo Dele Bashiru Ele acaba de chegar ao resort de Auronzo di Cadore. O novo meio-campista ofensivo da Lazio chegou à noite ao primeiro local de treinamento de verão do Baroni. Todos os problemas burocráticos relacionados com o visto foram finalmente resolvidos e assim o jogador, oficialmente nomeado há dias, pode colocar-se à disposição do novo treinador dos Biancocelesti.

Números de processo

Dele Bacheiro chegou com um empréstimo caro e com obrigação de compra, no valor de 6 milhões de euros, enquanto para o futebolista o contrato vale 1,5 milhões por ano. Na temporada 2023/24, o meio-campista fez 30 partidas pela Premier League, marcando 3 gols e dando 3 assistências. Na Copa da Turquia, disputou 4 partidas sem marcar gols, mas deu uma assistência. No total, participou de 34 partidas, marcando 3 gols e dando 4 assistências em todas as competições. Os números mostram como Dele Bashiru foi um jogador importante para o Hatayspor, contribuindo tanto no ataque quanto na defesa.