Bolonha (Italpress) – “Este é o último evento oficial em que participo como chefe da região na minha posição, e isto deixa-me particularmente orgulhoso que esteja a acontecer aqui hoje, numa ocasião de nível internacional e numa estrutura excepcional como Technopolo Bologna” Bolonha, não serve apenas a Emilia-Romagna, mas a Itália e toda a Europa, uma infra-estrutura que olha para o futuro, para as novas gerações, o que creio que dá uma indicação, melhor do que muitas palavras, do importante trabalho que realizamos estão fazendo. Foi conseguido durante estes dez anos à frente da Emília Romagna investir na inovação e na ciência ao serviço da humanidade, apostando no big data, na supercomputação e nas novas tecnologias. Assim falava o Presidente da Região Emilia-Romagna, Stefano Bonacini, na “Conferência sobre Saúde Mediterrânica e Atlântica e Resiliência Costeira”, realizada hoje, à margem da Reunião Ministerial do G7 para a Ciência e Tecnologia, realizada desde então . Terça-feira no Technopolo de Bolonha. Esta é a última iniciativa oficial em que Bonaccini participa como presidente em exercício, antes da sua demissão na sequência da sua eleição para o Parlamento Europeu, que será formalizada nas próximas horas, o mais tardar amanhã de manhã.

Falei também com Bonacini, Ministra das Universidades e Investigação, Anna Maria Bernini, e com a Comissária Europeia para a Investigação, Ileana Ivanova. “É para nós um grande prazer receber os representantes de maior autoridade da comunidade internacional neste lugar tão importante: podemos dizer com satisfação que perseguimos um sonho e o tornamos realidade”, acrescentou Bonacini, recordando o caminho que levou à criação do que representa um verdadeiro vale de dados a nível internacional. Na verdade, graças à cooperação com vários governos, foi possível transformar em apenas alguns anos o que antes era uma fábrica de tabaco num local de classe mundial e trazer Leonardo, um dos supercomputadores mais poderosos do mundo, para Emilia-Romagna Sede do Centro Meteorológico para Previsões de Curto Prazo na Europa (Ecwmf), e em breve a 14ª sede da Universidade das Nações Unidas, a primeira na região do Mediterrâneo, dedicada ao big data e ao estudo das alterações climáticas. “O Tecnopólo de Bolonha – continuou Bonacini – faz parte de um forte ecossistema de inovação regional que inclui 7 centros de investigação internacionais e nacionais, 4 universidades para cerca de 190 mil estudantes, 11 Tecnopólos, laboratórios, incubadoras, aceleradores de negócios e 2 organismos internacionais como o European Autoridade de Segurança Alimentar (EFSA) e Autoridade de Supervisão Financeira O Centro de Meteorologia, Big Data, Inteligência Artificial, Transformação Ambiental, Economia Espacial, Automóvel, Saúde, Cultura, Agroalimentar e Turismo é o coração desta estratégia regional que conta com mais de 400 mil empresas e lidera o país em termos de inovação, exportações e número de patentes, estudantes estrangeiros e acesso à banda larga.” “Todos nós percebemos que o futuro só será um lugar seguro para a humanidade se conseguirmos construir uma sociedade sustentável, baseada em bases sólidas, e partilharmos esta visão. Só seremos capazes de o fazer se continuarmos a trabalhar juntos.” -Foto da assessoria de imprensa da região Emilia-Romagna – (ITALPRESS). mgg/com 11 24 de julho 19:24 .