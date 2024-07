Dieta, quem come mal gasta mais 289 euros por ano e põe a saúde em risco

Ouça a versão em áudio do artigo

A má alimentação e o estilo de vida incorreto não só colocam em risco a saúde futura, como também afetam a carteira pessoal, com um custo adicional de perto de 300 euros por pessoa, e no PIB, provocando uma contração de cerca de 3%. .

A relação entre dietas e padrões nutricionais incorretos, o surgimento de doenças e o aumento dos custos econômicos e sociais foi destacada por um estudo submetido ao Ministério da Saúde intitulado “Doenças, Alimentação e Saúde”, realizado pela Fundação Alethea, liderada por Stefano Luchini, dirigido por Riccardo Fargione, e coordenado pelas atividades científicas do Prof. Antonio Gasparini, Reitor da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Católica do Sagrado Coração.

Entre os adultos, quase metade tem excesso de peso

O estudo foi realizado no âmbito do Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Orazio Schillaci, e destacou que a alimentação aumenta o índice de obesidade, uma das principais doenças associadas a uma dieta baseada em produtos ultraprocessados ​​com adição de grandes quantidades de aditivos químicos, nosso país não vive uma situação tão crítica. Em 2023, a proporção de idosos com excesso de peso era menos da metade, 46,4%. No entanto, nos últimos 20 anos, houve um aumento de 7,1% nas pessoas com excesso de peso e um aumento de 36,4% nas pessoas obesas. A diabetes é cada vez mais comum: nos últimos 20 anos, a incidência desta doença aumentou 65%. Se nos limitarmos aos últimos anos, a curva é sempre crescente: aliás, passa de uma incidência de 6,3% em 2021 para 6,6% em 2023.

Impacto econômico

As doenças associadas a uma alimentação e estilo de vida incorretos aumentam os custos de saúde e, segundo o estudo da Fundação Alethea, também provocam uma contração anual do PIB europeu de 3,3%. O estudo também tenta quantificar o custo em euros do excesso de peso associado a métodos nutricionais incorretos, que representa 9% dos gastos nacionais com saúde: custa a cada italiano um “imposto” anual adicional de 289 euros.

O papel da dieta mediterrânea

Entre as principais ferramentas para combater estes problemas está certamente a dieta mediterrânica, inscrita na Lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO. Para o professor Claudio Franceschi, Imunologista Emérito da Universidade de Bolonha e um dos autores da investigação, “A dieta mediterrânica representa um elemento essencial para a saúde dos cidadãos, pois tem uma série de efeitos positivos na composição corporal, que é a doença crónica característica do estado inflamatório do envelhecimento e também de toda a cadeia de doenças.”