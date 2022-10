“Criando um novo vírus mortal do Covid”. Mas é amarelo em termos de pesquisa

Se a Organização Mundial da Saúde está procurando a verdade As origens do Covid-19 em Wuhan, passou a considerar seriamente a hipótese – inicialmente rejeitada – do vazamento acidental do vírus do laboratório; Alertas preocupantes também estão vindo de jornais britânicos Correio diário.

experimentos

O objeto da denúncia refere-se a experimentos de uma equipe de pesquisadores de Boston e Flórida, que extraíram a proteína Omicron spike – uma proteína capaz de atacar células humanas – para vinculá-la à cepa original do Covid-19. Os resultados foram terríveis: 80% dos ratossujeito a este procedimento, fiquei sem vida. Em vez disso, considere que outro grupo de furões mostrou apenas sintomas leves da cepa padrão Omicron, com nenhum dos animais ficando gravemente doente, muito menos morrendo.

Como eu mencionei antes Correio diárioNas declarações de Shmuel Shapira, um estudioso sênior do governo israelense: “Ela está brincando com fogo. Essa prática deveria ser totalmente banida.” Mesmo para o químico Richard Ebright, professor da Rutgers University em New Brunswick, “a pesquisa pode levar a A próxima epidemia criada em laboratórioHá também as palavras do microbiologista inglês David Livermore, segundo as quais esses experimentos podem ser “imprudentes”, justamente por causa da “alta probabilidade de uma epidemia de Covid”. Surgiu da fuga do vírus Corona Projetado no laboratório em Wuhan.”

negação

Apesar de tudo, a resposta da Universidade de Boston foi seca, da qual eles falaram abertamente com uma declaração notícias falsas Emitido pela imprensa britânica, explicando que “esta pesquisa tornou o vírus menos perigoso”. A resposta rápida dos EUA também foi apoiada pelo Diretor do Instituto de Genética Molecular Luigi Luca Cavalli Sforza Pavia, Giovanni Magaque falou de “deturpação” do Daily Mail e da imprensa internacional, invalidar qualquer tese baseada na criação de um “vírus assassino” em laboratório.

Segundo Maja, o objetivo dos pesquisadores de Boston era descobrir “a parte do vírus que identifica a gravidade da doença Person”, assegurando que os experimentos foram conduzidos com altíssima segurança, nas “instalações de biossegurança de nível 3 do laboratório”.

Matteo Milanesi 18 de outubro de 2022