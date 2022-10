REWILD, no MAXXI em Roma

Numa época tão fluida como a actual, o caminho da poluição parece ser o mais adequado para encontrar soluções inovadoras para os novos e velhos problemas que assolam o nosso presente. A ciência e a criatividade encontram cada vez mais oportunidades para se unirem: basta olhar para o grande projeto europeu Novo acordo verde quem – qual Ursula von der Leyen Começou com entusiasmo, com a participação de profissionais de topo de todos os setores da grande família da UE para encontrar estratégias de ponta no combate à poluição com métodos alternativos aos métodos tradicionais.

O modelo também é eficaz no caso de um projeto hospedado por um museu maxi Roma, disponível ao público a partir de 15 de outubro: Artes S + T +E a presente reparo É uma iniciativa da Comissão Europeia que promove o diálogo entre ciência, tecnologia e arte para explorar soluções que melhorem o ecossistema global, onde a arte desempenha um papel essencial na construção de visões alternativas e inovadoras de futuro. Um propósito aparentemente alto e complexo, mas eficaz, para promover o estabelecimento de cooperação entre diferentes profissionais.

A nova exposição coletiva é a segunda de três exposições do projeto S+T+ARTS, patrocinado pela Manuel SirocchiAmin Guggenheim em Bilbau e gerente Onde fica Idea Barcelona, que combina pesquisas de dez artistas diferentes de origens radicalmente diferentes. No entanto, em sua diversidade, os caminhos têm se mostrado capazes de se abrir ao confronto, refletindo na aplicação das regras mais selvagens da natureza, muitas das quais ainda estão sendo estudadas por pesquisadores e estudiosos, aos sistemas contemporâneos da vida humana e social. “Essas galerias tripartidas fornecem uma narrativa normativa para navegar na diversidade de projetos de residência em presente reparo No problema geral da urgência contemporânea. Em condições humanas críticas – como aquecimento global e extremos relacionados, epidemias, escassez de recursos, guerras em andamento e extermínio ambiental – devemos levar nosso conceito de cooperação para além da humanidade e nos recuperar, redesenhando as tecnologias disponíveis hoje e no futuro próximo”, diz a exposição curador Manuel Sirocchi.

Manuel Siraki. Foto de Francesco Brandoni

Suzy Juche Desenvolvimento de projeto Lixouma instalação audiovisual interativa, uma ilha de resíduos que, através de uma combinação de “big data”, mostra a dinâmica inesperada e surpreendente do processo de eliminação de resíduos na Itália. Olga KiselevaEm cooperação com Poder Leo Entender As cidades vivem como árvoresUm convite para refletir sobre perspectivas inovadoras para melhorar a qualidade de vida nas cidades. O trabalho leva em conta a pesquisa Leonardo da Vinci em estruturas de árvores. Busca, de fato, através de um importante conjunto de dados, novas formas de integrar as árvores na paisagem urbana e manter viva a estrutura da cidade. O resultado é uma equação reproduzida através da pintura mural com o objetivo de renovar a relação entre o homem e a natureza.

Samira Beniny Ellawat Presentes GEO-LLUM, ato performativo visto como um ser orgânico em crescimento, no qual o papel do homem é cuidar dele. O artista analisa o papel da iluminação pública nas áreas verdes urbanas, focando nas bactérias terrestres que têm a capacidade de gerar eletricidade gratuita durante a limpeza biológica do solo contaminado. GEO-LLUM Também foi incluído no primeiro programa piloto de biorremediação no distrito de Hort del Clot, em Barcelona. Um e cuidado de muitos A partir de Penélope Kane É uma narrativa visual de ciência, maravilha e esperança através do mundo dos micro-líquenes. O líquen sem raízes, nem vegetal nem animal, absorve dióxido de carbono e, portanto, é uma parte importante dos ecossistemas. O projeto reflete sobre os benefícios do reassentamento desse tipo nas cidades.

Samira Beniny Ellawat GEO-LLUM. Cortesia do artista

philip van dingen E a David Chungu com visões de susquete Eles investigam como a tradição folclórica, SUSSKEWIET, uma vez recontextualizada, pode revelar uma potencial inteligência coletiva orquestrando nossa relação dominante com entidades não humanas. Adriana KnovEle trabalha como artista, escritor e xenólogo, concentrando-se em tópicos como mídia, arte espacial e o futuro alienígena e em movimento. TX-2: Sombreando a Lua É uma experiência de construção de satélite virtual. Vela solar artesanal mostrando um futuro exótico e pós-colonial.

Van Dingenen, Chongo, veja susquet. Cortesia dos artistas

Karst A partir de Log O’Neill Trata-se de uma instalação sonora tridimensional, gravada e executada no local, permitindo a interação artística e performativa com os espaços. Corpos d’águapor dupla de designers Anya Labach E a Annika Unger subordinar Estúdio Labach | Se empenharEm cooperação com Estúdio Joanna Schmer, é uma obra de arte que usa rochas específicas das camadas geológicas da cidade de Berlim para modificar a qualidade de outras águas para que seu conteúdo mineral e sabor sejam semelhantes à água potável da capital alemã. O projeto é resultado de um levantamento geo-hidrológico dos sistemas regionais de águas subterrâneas de Berlim, suas características específicas e desafios.

O curador conclui: “Os artistas e estúdios da Repairing the Present demonstram uma incrível capacidade de realizar múltiplos esforços em campos tão diversos quanto epidemiologia, bioengenharia, política de resíduos, crítica cultural, novos materiais e criptografia, para citar alguns”. . Cada ciclo aparece : REWORLD: REWILD: RETOOL Será uma oportunidade de vivenciar o desenvolvimento de suas pesquisas e encontrar inspiração através do contato direto com o negócio.

Corpos de Água, Studio Lapatsch Unger Cortesia do artista

Corrija o Presente: Reconfigure

Patrocinado por Manuel Sirocchi

Artistas: Samira Bennini Bonuses, Penelope Kane, Philip Van Dingenen, David Chongo, Adriana Knauf, Log O’Neill, Studio Labach Unger & Joanna Schmer, Suzy, Juche e Olga Kiseleva.

MAXXI – Museu Nacional de Arte do Século XXI – via Guido Reni, 4A, Roma

