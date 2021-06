Talco e Johnson & Johnson terão que pagar indenização máxima para mulheres com câncer

Talco e tumores. Johnson & Johnson Os juízes que rejeitaram o recurso da empresa não foram persuadidos. Ele foi criado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, intocado pela maior decisão na disputa de quase dez anos sobre o famoso e polêmico produto. Portanto, a empresa teria que pagar US $ 2,1 bilhões em favor das mulheres que processaram.

Uma história que durou algum tempo e que hoje nos permite escrever uma nova e importante página. Conforme anunciado pela Bloomberg, a Suprema Corte rejeitou o recurso da Johnson & Johnson em Veredicto do júri 2018 em St. Louis. Na época, foi confirmado que o talco ajudou a causar câncer de ovário em 20 mulheres.

A decisão foi apelada pela empresa e agora foi apresentada aos ministros do STF que se manifestaram, devolvendo as acusações ao remetente. Na verdade, o tribunal se recusou a ouvir as objeções da J & amp; J, mas não apenas: a empresa foi forçada a pagar um prêmio de 2,1 bilhões a mulheres que a acusaram de que o talco estava contaminado com o amianto cancerígeno.

O prêmio é o maior já concedido em disputas de risco relacionadas ao talco. A J&J já havia se preparado para rejeitar o recurso anunciando em fevereiro que reservaria cerca de US $ 4 bilhões para cobrir a decisão de St. Louis. A empresa ainda enfrenta mais de 26.000 ações judiciais acusando o talco de causar câncer. ano passado Produto retirado das prateleiras dos EUA e Canadá.

A decisão do tribunal de não revisar o caso deixa importantes questões jurídicas sem solução que os tribunais estaduais e federais continuarão a tratar em futuros casos relacionados ao talco. A Suprema Corte afirmou repetidamente que sua decisão de recusar uma audiência em um caso não expressa qualquer opinião sobre o mérito.

O porta-voz da J&J, Kim Montaño, disse em um comunicado enviado por e-mail.

Os jurados no caso de St. Louis concederam a cada mulher US $ 25 milhões em danos. O grupo então acrescentou mais de US $ 4 bilhões em danos punitivos, tornando o prêmio o sexto maior na história jurídica dos Estados Unidos. Um tribunal de apelações estadual cortou o prêmio em mais da metade no ano passado.

Esta não é a primeira vez que a empresa enfrenta uma série de condenações relacionadas ao talco e seu risco de câncer.

Hoje a justiça é feita – respondeu Mark Lanier, advogado da mulher. – Vinte famílias agora serão indenizadas por uma doença terrível e desnecessária. E a J&J, o catalisador dessa doença, assume a responsabilidade.

