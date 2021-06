Longe de nós sermos adeptos do estilo “não intrusivo” ou “negador” da Covid, mas aqui está a transformação que toda esta era está a sofrer.epidemia e direitosEle começou a nos preocupar: Produzido por um vacina hospedeira Para melhor entregar a mensagem de “resgate” da vacina anti-coronavírus à frequente “censura” daqueles que não participam plenamente Políticas globais de gestão de epidemias. Citamos diretamente um caso Ermanno PencivingaFilósofo italiano entre os livros mais famosos e famosos do mundo, seu último livro foi censurado por grandes editoras por seus tratados considerados “perigosos”. Para entender por que “o Grande Medo” – o título de seu novo artigo, que foi publicado por uma pequena editora após rejeitar todas as marcas de elite – “assustou” a corrente cultural italiana apenas para ouvir suas explicações sobre “La Verità” hoje:Acho que Covid-19 é uma gripe forte, que já causou tantas vítimas quanto outros efeitos no passado (quando eu era criança, havia um asiático que, embora sofrendo menos manias, teve efeitos semelhantes.».

Sorteio de um milhão de dias / Números vencedores de hoje, 1º de junho de 2021

No início de seu artigo, Bencivegna descreve seus pensamentos sobre o surgimento de Sars-CoV-2: “Acho que na primeira fase foi pouco compreendido e por isso foi mais letal; Mas acho que o que aconteceu a seguir foi por causa das escolhas Políticas arrogantes e malucasO filósofo enumera esses absurdos em detalhes, e pode-se entender muito bem por que perturbam o “mainstream”: a postura contra as autópsias do Ministério da Saúde, a insistência no protocolo da espera vigilante, a desconfiança insana do atendimento precoce e domiciliar. E finalmente “As vacinas não são tão amplamente divulgadas, são terapias genéticas experimentais preparadas às pressas, violando todos os padrões da pesquisa científica e destinadas a levar a uma cura pior do que a doença.».

Feliz Dia da República 2021, 2 de junho Saudações: “A pátria é um vínculo”

Tirania e ciência

Agora que a campanha de vacinação finalmente floresceu bem e com uma queda acentuada de infecções e vítimas, aconselhamos tomar cuidado para que as vacinas sejam necessariamente consideradas “ruins”, mas outro ponto: elas são liberdade do pensador Expor suas teses, entre outras coisas, não é “estranho” ou homenagear uma cultura anticientífica errante. Ele não se identifica como um negador, mas argumenta que o único interrogatório “As medidas assassinas de liberdade do governo foram consideradas proibidas.”Uma posição, a posição de Pensevigna, que vai ao cerne da questão: “Não se pode dizer que Covid não existe, mas é imperativo que a política não pare por aí. Deve ser aberta uma mesa na qual os interesses daqueles que desejam curar e erradicar a doença sejam comparados com os interesses dos outros.Bencivegna não foi censurado por um assunto pessoal, como o filósofo admite, mas por “Você decide não representar certas situações, não ouvir certas críticasAtenção, sem qualquer conspiração quem sabe qual é a “origem” por trás: mas por um simples relato, Ganância ou sede de poder. O escritor e pensador tem isso para todos que sentem que um dos problemas mais sérios é olhar para A ciência é uma nova fé Em vez de incomum “Uma aventura racional e humana”: novamente Bencivegna em “La Verità,” “A ciência se transforma de um evento em uma crença, pronuncia decisões que não podem ser contestadas e ridiculariza e deslegitima qualquer pessoa que pense o contrário.Segundo Bencivegna, quem mandou no período da epidemia na Itália também fez um. Use bombardeios sistemáticos para intimidar as pessoas. O que resultou em uma ótima tática anestésica».

Amedeo, duque de Savoia Aosta, falecido / primo da rainha Elizabeth tinha 77 anos

Um erro grave e sinistro, para o filósofo, é que a “política suspensa” seja entendida como um confronto entre diferentes pessoas: por outro lado, desde o início da epidemia, “tirania‘Quase completamente abolido’Os interesses e valores de todos“.citamos jovens, comerciantes, idosos, expositores, números de impostos de valor agregado, trabalhadores em academias, museus, bibliotecas e em geral.”Todo mundo sofre e às vezes comete suicídio. Aqueles que se permitem encolher os ombros diante desses novos oprimidos, aqueles que podem estigmatizar alguns deles por quererem “apenas se divertir”, demonstram que rejeitam a política e que têm o que Adorno chama de personalidade autoritária.A luminosidade de Bencivegna nos permitirá, este sim compartilhamos integralmente sem ter que “pensar”:Devemos começar a educar seriamente novamenteProfundidade de pensamento, tolerância para vozes dissidentes, liberdade e dignidade de debate».

© Reprodução reservada