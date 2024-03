Dor no lado direito, sintoma sempre subestimado: pode esconder doenças terríveis

Você costuma sentir dor no lado direito? Você pode pensar que é uma ruptura muscular ou algo simples, mas não deve subestimá-lo.

o A dor no lado direito costuma ser um sintoma subestimado Mas pode indicar uma série de doenças graves. Compreender as causas desta dor é fundamental para identificar imediatamente quaisquer problemas de saúde e intervir de forma adequada. Na verdade, se deixada sozinha, essa dor pode mascarar até doenças fatais.

Na verdade, é fundamental saber distinguir entre dores que podem resultar de um simples ar no abdômen, ou da necessidade de ir ao banheiro, e dores que podem levar a algo mais grave. Muitos na verdade Eles acham que é apenas uma simples dor de estômago Ao tomar alguns medicamentos, isso desaparecerá. Mas negligenciar esse tipo de dor, principalmente se você sofre com frequência, pode ser muito perigoso. Então, vamos ver quando você deve se preocupar com dores no lado direito.

Causas da dor no lado direito

Uma das principais causas de dor no lado direito é: Associado a problemas renais. A presença de cálculos renais pode causar uma crise extremamente dolorosa, pois a dor irradia da fossa lombar para o hipocôndrio direito. Essa dor costuma ser acompanhada por outros sintomas, como: Febre, calafrios e distúrbios do trato urinário. Além disso, a pielonefrite, uma inflamação da bexiga urinária e da pelve renal, pode apresentar dor no lado direito.

Doenças hepáticas e cálculos biliares, como: hepatite, câncer de fígado, cirrose e cálculos biliaresPode causar dor no lado direito. Outras razões incluem Hérnia abdominal, pancreatite e doenças intestinais Como apendicite, colite, doença de Crohn, câncer colorretal e distúrbios reprodutivos, como endometriose e cistos ovarianos. Mesmo a dor no lado esquerdo, por outro lado, pode ser causada por problemas no trato urinário, no cólon esquerdo e no baço. Além disso, em pessoas mal treinadas, atividades físicas como corrida e caminhada rápida podem causar dor localizada perto do baço.

É importante prestar atenção aos sintomas associados à dor no flanco, como: Náuseas, febre, vómitos, perda de peso, flatulência, prisão de ventre, Porque pode fornecer informações valiosas sobre a causa subjacente. Em caso de dores muito fortes, é sempre melhor consultar ou ir ao médico Pronto Socorro Onde os profissionais de saúde poderão fornecer o diagnóstico correto e o tratamento adequado para a causa da dor no lado direito.

Concluindo, a dor no lado direito é um sintoma que nunca deve ser subestimado. Pode ser causada por uma ampla gama de condições, algumas das quais podem ser graves e exigir intervenção médica imediata. Sempre consulte um médico se suspeitar de dor no lado direito, especialmente se for acompanhada de sintomas adicionais. a O diagnóstico precoce é crucial para um tratamento eficaz Prevenindo complicações futuras.