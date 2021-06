Asti: O acesso a serviços médicos está mudando

Boatos sobre mudanças no serviço já existem há anos, mas agora que está totalmente operacional, são os médicos do Aid Continuity, um ex-guarda médico, que se perguntam por que os residentes não foram informados a tempo. Na segunda-feira, 7 de junho, um novo número para ligar e novas formas de contatar o Serviço Médico de Emergência da Região de Asti também estarão operacionais. Não mais 800.700.707 (que permanecerá ativo por algum tempo, no entanto), mas o número europeu “harmonizado” 116,117, sempre gratuito, ao qual o serviço médico de urgência não responde de imediato, mas sim uma central em Alessandria, com operadores não sanitários responsáveis ​​pela introdução do nome, apelido, localização e número de telefone do chamador em plataforma digital.

Os operadores comuns, ao contrário de até agora, por não serem médicos, não podem fazer a triagem, mas devem abrir os cartões que só o plantonista vê. Se o chamador reclamar de alguma dor “suspeita”, como indicação de um possível perigo iminente (por exemplo, doença atribuível a parada cardíaca), as operadoras devem encaminhar a ligação para 118 para tratar do caso.

Mas acima de tudo os cartões, abertos sem tipo de telefone, os sindicatos das guardas médicas criticam porque não priorizam a intervenção.

“Solicitamos que a chamada seja transferida para o escritório central.”

“Até o momento, o paciente ligou diretamente para o médico assistente, que pode, em no máximo 5 minutos, decidir se vai visitá-lo em casa, pedir que venha ao posto de saúde ou, se for considerado uma emergência, ligar para 118 – explica Giueli Sasso., médica de serviço, guarda médica e delegada sindical da FIMMG – isso permitiu que 80% dos problemas fossem resolvidos, 118 isentou de intervenções desnecessárias e evitou que as pessoas recorressem ao pronto-socorro em situações não emergenciais. trabalhou com um guarda médico central, chefiado por dois médicos, que era bom em gerenciar chamadas e priorizar de acordo com os casos. Agora, ao cancelar o painel de controle e mudar o serviço para Alexandria, o guarda médico só atenderá uma chamada por vez enquanto outras solicitações são inseridos em cartões que podem ser avaliados após o encerramento do ‘caso’ anterior. Portanto, pode acontecer que Enquanto um médico visita alguém por causa de um problema trivial, outra pessoa está esperando, o que é mais grave, mas não pode saber imediatamente o seu estado real . ”

Em suma, segundo o delegado sindical, o novo serviço, assim montado, não fará diferença entre os pacientes porque um “candidato” a operador não poderá investigar os sintomas como um médico. Se o serviço médico de emergência for gratuito, ele atende imediatamente, caso contrário abre-se a fila com cartões pessoais. Mas tem mais.

“Temos muitos pacientes que ligam várias vezes, talvez para tirar dúvidas sobre qual medicamento tomar; Ou enquanto esperamos por alguém na clínica, ouvimos outro usuário diminuir as expectativas – continua o Dr. Sasso – em vez disso, com este sistema, a dinâmica será muito diferente. Mas tenha cuidado: concordamos em unificar o serviço de atendimento com um número regional, mas estamos pedindo ao Centro de Alexandria para desviar todas as chamadas para o nosso centro central para que o EMS possa determinar a necessidade urgente e como resolvê-la. Tudo isso não terá nenhum custo adicional para a ASL e garantirá que o serviço continue a operar como tem feito até agora. Por que desmontar algo funciona tão bem? “

Números de serviço

A Guarda Médica de Astigiana espera, no papel pelo menos, cerca de sessenta médicos, mas na realidade há 52 médicos que se revezam em Asti e nos distritos regionais com contratos geralmente 12 ou 24 horas por semana.

Três médicos trabalham em Asti, depois há um médico para cada região: em Montemagno, Monchiaro, Coconato, Vilanova, Costigliol, San Damiano, Canelli, Niza e Monastero Bormida. O serviço funciona aos sábados e feriados (10-20), feriados (8-20) e à noite (20-8) durante toda a semana.

Resposta do Conselheiro Regional de Saúde do ICARDI

As ligações para o número atual 800.700.707 para o guarda médico Asti serão atendidas em breve pelo escritório central único em Alessandria, e estamos trabalhando para finalizar os aspectos técnicos mais recentes.

De acordo com as indicações europeias e ministeriais, a região do Piemonte em todo o seu território cumpre o número europeu harmonizado NEA 116.117 para a procura de assistência médica ou aconselhamento não urgente.

Na realidade de Asti, de facto, nada mudará ainda em termos de referência telefónica do utilizador, que, ao ligar para o número do médico de guarda, será apreendido por um trabalhador comum devidamente formado, que obterá dados pessoais do autor da chamada com informações públicas por meio de Programas que o apoiarão na determinação da necessidade de saúde a ser confiada à gestão do médico.

O número 800.700.707 permanecerá ativo por algum tempo para ligar para o serviço médico de emergência que também terá um backup repentino em caso de emergência através do sistema 118.

Após a coleta dos dados pelo trabalhador regular, o usuário será conectado ao médico guardião responsável pela área e se estiver ocupado, o chamador será contatado diretamente pelo médico assim que estiver disponível.

Especifico que a necessidade de serviços médicos de emergência não é de natureza urgente, uma vez que é gerida pelo sistema regional de emergência de saúde que pode ser contactado através da NUE 112.

No entanto, o projeto regional também prevê um médico dentro do escritório central único para apoio adicional de trabalhadores não especializados e para discussões com colegas da área.

A escolha da região por não comunicar, por enquanto, a ativação do novo modelo decorre da necessidade de unificar todo o sistema, completando o processo de ativação em todo o território regional.

Hoje, as fábricas Novara, Cuneo e Alessandria já estão ativas, cada uma com sua jurisdição regional e em breve as funções da Província de Torino e da Província de Asti serão filiadas ao Centro de Operações de Alessandria.

Conselheiro Luigi Icardi