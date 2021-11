Riccione: De 5 a 7 de novembro, os alienígenas estão de volta. Ficção científica, ciência, brincadeira e diversão

Três dias, participantes de todas as galáxias, dois convidados especiais, encontros, curiosidades, ofertas exclusivas e muita vontade de voltar a encontrar. Os principais componentes da Reunião XVII são a conferência de inverno do clube italiano STIC-AL Star Trek “Alberto Lisiero”, a Associação Italiana Klinzha – Liga Cultural e o Posto Avançado de Ultimo. De 5 a 7 de novembro, no Centro de Convenções do Hotel Mediterraneo em Riccione, o encontro habitual com a ficção científica, mas não só. Existem muitos componentes que compõem o programa de três dias da conferência muito antecipado. Aliás, a última data para assistir aos congressos de ficção científica organizados pela STIC-AL e Ultimo Avamposto, que se realizaram em Riccione, é novembro de 2019.

Portanto, há muita expectativa e muita vontade por parte dos organizadores e participantes desses três dias.

Os convidados são Trevor Butterfield, ator e técnico de efeitos especiais, e Alessandro Rossi, ator e dublador.

Trevor Butterfield é um artista que trabalhou em todos os níveis em muitos filmes: “Caçadores da Arca Perdida”, “Flash Gordon”, “Labirinto”, “Indiana Jones e a Última Cruzada”, “Missão: Impossível”, em todos os filmes “Harry Potter” e na primeira trilogia Star Wars.

Um ator de teatro, cinema e voz altamente experiente, Alessandro Rossi é mais conhecido por dublar Patrick Stewart, Capitão Picard de Star Trek The Next Generation. Ele também expressou, entre outros, Peter Weller, Dolph Lundgren, Samuel L. Jackson e Arnold Schwarzenegger.

Entre seus esforços recentes na televisão está o papel do Comissário de Zanne em “Inspetor Collandro”.

O rico programa da conferência inclui uma homenagem ao centenário do nascimento de Gene Roddenberry, criador de Star Trek, com várias apresentações.

Entre os encontros programados estão um encontro com o famoso jornalista e promotor Paolo Atevessimo sobre turismo espacial e com o especialista em música e ficção científica Claudio Sonego. Uma data particularmente aguardada é a estreia e exclusiva da versão completa do documentário “Trek It”. Uma viagem ao italiano Star Trek com os autores Marcello Rossi e Roberto Baldassarri. O documentário está disponível no Rai Play, após a primeira exibição na TV na última primavera na Rai 4. A versão completa será exibida na conferência, que, comparada com a disponível na plataforma Rai, tem cerca de 30 minutos a mais. O documentário, apresentado por Giovanni Mongeni (que estará presente na conferência), é uma jornada divertida, mas também séria, através de quase 50 anos de fãs de Star Trek na Itália.

O acordo é feito de acordo com todas as normas de segurança.

Para acessar você precisa se pré-registrar aqui https://www.stic.it/eventi/REUNION/iscrizione.html Uma pista verde foi feita na entrada.

informações:

http://www.reunionitaly.it