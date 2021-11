Homens e mulheres, problemas de saúde para Kiara Rabe: “Descoberto durante exame ginecológico”

Uma declaração chocante dos pretendentes Chiara Rabbi O que revela nas entrelinhas um problema de saúde que não deve ser subestimado. Aqui estão suas palavras …

homens mulheresKiara Rabe faz descobertas chocantes nas redes sociais

Chiara Rabbi, ex-pretendente homens mulheres Então a escolha e hoje uma namorada David Donady, é muito querido pelas pessoas comuns que gostam de segui-lo hoje quase que diariamente social Onde a garota tem um fio quase constante com todos eles. Uma pessoa com um grande coração decidiu anunciá-lo problema de saúde, ela não deve ser subestimada em nada, isso a afetou por algum tempo e que no início, como expliquei claramente, ela a subestimou. Isso é por causa do que Ela apareceu na TV um pouco inchada. Aqui está a explicação agora …

A história de seus problemas de saúde nas redes sociais

Meu primeiro exame ginecológico atrasou e eles me encontraramovário parcial Se não me engano, receitam remédio, e eu tinha medo de engordar, o que é muito errado porque não é, só é preciso saber tomar bem ”, A jovem admitiu francamente, trazendo muita determinação, mas também um pouco de emoção saudável.

Em seguida, ele explicou as razões de seu inchaço: “Tive um cisto de sete centímetros no ovário e agora não me lembro de nenhum cisto. Você me causou muitos problemas em muito pouco tempo“.

Durante sua experiência no popular programa de namoro Canal 5, Kiara decidiu que Faça mais testesEU…

Saúde em primeiro lugar, o ex-pretendente convida os torcedores a não se negligenciarem, mas aeu

“Naquela época, também descobri que tinha uma bactéria comum que precisava ser removida, então você deve sempre fazer todas as verificações necessárias. – Ele repetiu o pretendente anterior e logo acrescentou: “ E não negligencie os seios, pois sempre sofro de um caroço benigno que não sei se pode ser transferidoNS “.

Então, a garota sabiamente convidou seus seguidores, muitos, para Esteja sempre atento e faça todas as verificações necessárias, tendo em mente que a vida é um dom maravilhoso e devemos vivê-la plenamente como tal, Respeite e ame-a como deve ser. Para isso, é preciso priorizar a saúde Porque sem ela, como dizem, não vamos a lado nenhum!