Frigville. FabLab celebra a ciência

O novíssimo Fablab ADN-C (para a Association de Développement Numérique de Cocagne) estreou-se em Frijville durante os três dias do Festival de Ciência. A quinta-feira foi reservada aos alunos da escola municipal (48 alunos do CE2, CM1 e CM2). Sexta-feira assistiu à visita dos alunos do bacharelado da Escola Secundária de Sidobre de Castries. Finalmente, no sábado, a exposição foi aberta ao público e foram apresentadas duas conferências: “The Connected Cell” de Marc Sabartis e “GNSS RTK Station” apresentada por Christoph Morris. É um sistema de orientação GPS para máquinas agrícolas para melhorar o trabalho agrícola. Paralelamente, a feira apresentou as atividades da Fablab com duas impressoras 3D e uma fresadora digital, não esquecendo o start-up / formação informática ministrado por Pierre Montenegro. Membros do Brassac Fablab e alguns funcionários eleitos do conselho distrital também compareceram. No domingo, ADN-C Fablab foi a Réalmont para apresentar as atividades do Fablabs em colaboração com o Carmaux Fablab. Muitos membros do Fablab ADN-C estão esperando por você para participar de suas atividades e sugerir seus projetos.