Vacina contra a gripe sazonal: a partir de amanhã, quem pode tomar e como reservar – Vídeo – Crônica

Trento. A campanha de vacinação contra a gripe começa amanhã em Trentino. As reservas já estão abertas desde o último sábado, mas muitos leitores nos escrevem dizendo que acham difícil. Entre médicos de família que não têm (ou ainda não “regulamentaram”) e agendamentos online que não são fáceis de fazer, vamos avaliar as modalidades.

“A partir da terça-feira, 2 de novembro, será possível receber a vacina contra a gripe, que vai atingir principalmente a população com mais de 65 anos, mas na verdade todos estão convidados a participar, inclusive crianças de 6 meses e 6 anos. Para informações sobre vacinação e Para a administração, basta entrar em contato com o seu médico ou pediatra, ou agendar um copo de vacinação online nos centros de vacinação Apss. Em situações de trânsito de veículos, a vacina é administrada sem sair do carro.

Quem deve ser vacinado?

Os idosos sempre continuam sendo o primeiro alvo da vacinação contra a gripe, mas também na campanha deste ano, como no ano passado, a vacinação será gratuita para todas as pessoas em risco de complicações em caso de gripe e para os grupos mais vulneráveis ​​ao vírus. No entanto, a vacina contra a gripe é adequada para todas as pessoas que desejam evitar contrair a gripe.

A vacinação é recomendada e fornecida gratuitamente pelo Serviço Regional de Saúde para:

Médicos e equipe de saúde

– Pessoas com mais de 60 anos

Mulheres grávidas e puérperas

– População em risco (doentes crônicos, familiares de pessoas de alto risco, cuidadores, etc.)

– crianças de seis meses a seis anos;

Funcionários do serviço público (forças policiais, bombeiros)

Pessoas que manuseiam animais por motivos de trabalho (tratadores, trabalhadores do transporte de animais vivos, matadouros, veterinários nos setores público e privado, etc.)

– doadores de sangue

Equipe de serviços sociais infantis e educacionais

Pessoas designadas para transporte público

– Trabalhadores de varejo de alimentos e distribuição em grande escala.

Pessoas vulneráveis, para as quais a influenza pode ser um sério problema de saúde, podem ser vacinadas a qualquer momento durante a temporada de influenza.

Quando e onde vacinar

É possível obter a vacinação a partir do início de novembro e a vacinação torna-se efetiva após cerca de duas semanas. O pico da gripe geralmente ocorre entre o final de dezembro e o início de fevereiro. Para obter informações sobre vacinação e administração:

– Contate seu médico ou médico de família

– o Reserve Vaccine Cup online Nos postos de vacinação da Apss https://cup.apss.tn.it/ Seguindo o procedimento de quatro etapas:

> Reserva sem receita

> Escreva no campo branco “Vacinação contra a gripe”

> Selecione a categoria à qual você pertence

> Selecione o local e a hora

> Confirme.

Em situações de trânsito de automóveis, a vacina é administrada sem sair do carro (recomenda-se camisa de manga curta).

Crianças com doenças crônicas recebem carta-convite para vacinação.

Vacina da gripe

A gripe é uma doença infecciosa causada por vários tipos de vírus que se transmitem pelo ar, por meio de gotículas emitidas na tosse ou espirro, e também pelas mãos que entram em contato com as secreções respiratórias. Os vírus da gripe se espalham principalmente na estação fria, causando muitos casos de doença, hospitalização e até morte. A vacinação, atualmente, é a ferramenta mais simples e eficaz para a prevenção da gripe, podendo proteger o organismo de um vírus que, ano após ano, pode alterar suas propriedades. A vacina é segura, bem tolerada e raramente causa efeitos colaterais graves.