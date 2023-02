LA Women and Science: Webinar organizado pelo Departamento FIDAPA de Anacona

2′ de leitura

– Reduzir as diferenças e garantir a igualdade de oportunidades: comparar experiências é o subtítulo do webinar “Mulheres e Ciência”, organizado pela Fidapa de Ancona Riviera del Conero na sexta-feira, 24 de fevereiro, às 18h.

Fevereiro, em particular, 11 de fevereiro é o dia dedicado ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, dia instituído pelas Nações Unidas em 2015. Como costuma acontecer, uma memória deste tipo é criada para sensibilizar para uma determinada questão . De fato, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência é uma oportunidade para conscientizar e aumentar a conscientização pública sobre as desigualdades de gênero no campo e o acesso de mulheres e meninas à pesquisa. Nesse sentido, muitos eventos são organizados, na Itália como no resto do mundo, com esse objetivo.

Precisamente para isso, o Departamento Fidapa da Ancona Riviera del Conero organizou um webinar sobre mulheres e ciência, convidando duas grandes pesquisadoras e devotas da medicina e da ciência para testemunhar a experiência, dificuldades, diferenças de gênero e objetivos de uma mulher dedicada à ciência no exterior e na Itália. De Montreal teremos a Professora Gabriella Jobe, psiquiatra e neurocientista, Professora Titular da McGill University em Montreal (Canadá) e a Professora Rossana Berardi (membro da FIDABA) Professora Titular de Oncologia e Diretora da Faculdade de Especialização em Oncologia da Universidade Politécnica. Marche, bem como Chefe de Oncologia Médica Feminina na Itália.

Outros membros da FEDABA, como a professora Laura Mazzanti, ex-professora titular da Universidade Politécnica de Marches, também darão sua contribuição. Além da Presidente da Fidaba Ancona, a Presidente do Centro Distrital de Fidaba, Ana Maria Torchetti, fará os cumprimentos. A conferência de imprensa será moderada por Luca Valceta.

Esperamos por si na plataforma Zoom (reunião com ID 624835 7944, código CIÊNCIA)