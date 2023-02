Envelhecimento prematuro da dor crônica, e esse achado é alarmante

A dor crônica em diferentes partes do corpo não se deve apenas à idade. Um novo estudo mostra que há um risco de envelhecimento prematuro

Mais e mais pessoas sofrem de dores constantes e persistentes em certas áreas do corpo. Essas doenças são frequentemente causadas por temperaturas flutuantes nos últimos tempos, com ondas de frio repentinas que definitivamente não são boas para músculos e ossos. Outras vezes, são simples doenças relacionadas à idade: por exemplo, depois dos 30 anos você descobre o que realmente é uma dor no pescoço e quanto custa não secar o cabelo.

No entanto, em outros casos, a dor crônica não é uma dor menor, mas pode se tornar um alerta para problemas mais sérios.

descoberta

Uma equipe de pesquisa liderada pelo Dr. TU Yiheng, do Instituto de Psicologia da Academia Chinesa de Ciências, descobriu que pessoas com dor crônica em várias partes do corpo Eles têm um risco maior de demência Eles experimentam um declínio cognitivo mais amplo e rápido, incluindo memória, função executiva, aprendizado e atenção.

O estudo foi publicado online no PNAS em 20 de fevereiro.

Como a pesquisa foi conduzida?

A dor crônica em vários locais, na qual a dor é sentida em vários locais anatômicos, afeta aproximadamente metade dos pacientes com dor crônica e apresenta um fardo significativo na saúde geral dos pacientes. No entanto, não foi demonstrado se as pessoas com dor crônica em vários locais apresentam piora das anormalidades neurocognitivas.

Neste estudo, após análise de prontuários 354.943 pessoas do UK BiobankOs pesquisadores descobriram que o risco de anormalidades neurocognitivas aumenta com cada local de dor adicional e é mediado pela atrofia no hipocampo, a parte do cérebro responsável pela memória.

Como o tamanho do hipocampo diminui com a idade, os pesquisadores compararam o tamanho do efeito da atrofia do hipocampo em pacientes com dor crônica em vários locais com o efeito do envelhecimento em pessoas saudáveis ​​com idade média de 60 anos.

Envelhecimento prematuro

Dor crônica em vários locais pode resultar Oito anos de envelhecimento acelerado do hipocampo, um efeito que pode estar subjacente a uma variedade de cargas cognitivas disse o Dr. TU, autor do estudo correspondente.

O estudo fornece uma compreensão quantitativa do impacto da dor crônica na função cognitiva e no risco de demência, estabelecendo uma base importante para pesquisas futuras sobre a relação entre dor crônica e comprometimento cognitivo.

Ele também destaca a carga excessiva de dor crônica em vários locais na cognição dos pacientes e em seus cérebros e a necessidade de abordar a natureza sobreposta da dor. Condições de dor Tanto em pesquisa básica quanto em ensaios clínicos.

Os achados sugerem que o declínio cognitivo e a atrofia do hipocampo interagem biologicamente e podem estar por trás do aumento do risco de demência associado ao MCP.

fonte: Academia Chinesa de Ciências Risco elevado de demência, declínio cognitivo e atrofia do hipocampo na dor crônica multissítio