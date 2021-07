De todos os alimentos que temos, alguns são inestimáveis ​​para nossa saúde. Uma pequena quantidade pode fazer milagres e milagres científicos. Entre eles, não apenas ervas e vegetais. Na verdade, até as especiarias podem ter propriedades incríveis. Por exemplo, uma colher de chá dessa especiaria é suficiente para perder peso, melhorando o colesterol e os triglicerídeos.

Temperos de ótimo sabor نكهة

As especiarias têm a vantagem de dar sabor aos nossos pratos, mesmo com a menor quantidade possível. Isso é especialmente verdadeiro para latência. Podemos não ter ouvido falar nisso antes, mas é um tipo de tempero vendido na maioria dos supermercados. O cominho aparece na forma de sementes castanhas um tanto alongadas, muito semelhantes às sementes de erva-doce. Existem muitas variedades, mas hoje iremos apenas analisar as propriedades do cominho comum.

Todos os benefícios do cominho

O cominho, um tempero que contém apenas 100 gramas, é capaz de fornecer 375 calorias. Destes, mais de 22 gramas são proteínas. Para isso, as sementes de cominho também são ricas em potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, fibra e vitamina C. O potássio é muito útil para regular a pressão sanguínea e neutralizar a retenção de água. Sem falar que é um bom aliado para a prática de exercícios físicos. O cálcio e o fósforo são importantes para os ossos e dentes e também são úteis contra a osteoporose. O ferro é essencial para transportar oxigênio no sangue e fortalecer o sistema imunológico. Finalmente, a fibra favorece os processos intestinais normais.

Uma colher de chá dessa especiaria é suficiente para perder peso, melhorando o colesterol e os triglicerídeos

no 2014 Então, em 2015, os cientistas realizaram pesquisas que provariam os efeitos positivos do cominho no colesterol e triglicerídeos. Como resultado, experimentos mostraram que três gramas de cominho em pó por dia podem reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. O estudo também encontrou uma redução significativa na gordura corporal nas pessoas estudadas, que aliás eram todas obesas ou com sobrepeso.

Por isso, procuramos tomar pequenas doses de cominho diariamente, sempre cuidando para que você não seja alérgico ou não alérgico a ele. Problemas intestinais. Podemos tomá-lo em forma de chá de ervas ou decocção, ou como tempero de nossos pratos.