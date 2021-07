Ciência e férias, você pode se divertir muito – os arredores

A ideia vem da Fast, que oferece duas competições para premiar a sustentabilidade com diversão

Federação Rápida de Sociedades Científicas e Técnicas (www.fast.mi.it) sugere como estimular a criatividade e promover o merecido descanso durante as férias de verão, sem gastar um único euro.

Começamos com as duas competições para explicar a ciência e a transmissão de energia através da fotografia.

Finalizar 31 de julho A iniciativa promovida pela Milset (www.milset.org) em colaboração com Fast to deal with vapor (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Devemos estar atentos ao que nos rodeia; Você tem um pouco de imaginação para interpretar e eternizar os fenômenos mais interessantes com sua câmera digital. Podem participar jovens de 13 a 25 anos, com até três fotos. O objetivo é despertar a paixão pela ciência e suas aplicações; Crie uma galeria de fotos sugeridas por meninas e meninos de todo o mundo; Faça com que se torne uma herança comum. O primeiro classificador recebe um certificado de apreciação e 250 euros; O segundo e o terceiro ganham uma assinatura anual da National Geographic.

Para saber mais: www.spc.milset.org

Ainda há tempo 30 de setembro Para sugerir sua própria foto para ser imortalizada Calendário 2022. Fast and CEI Group anuncia competição para transmissão de energia (Eficiência, mobilidade sustentável, valorização do patrimônio de construção, restauração de terras, sistema de armazenamento de energia produzida a partir de fontes renováveis, etc.). A iniciativa visa dar voz – aliás uma imagem – às novas gerações, jovens entre 14 e 25 anos, que podem expressar toda a sua criatividade em planos que chamem a atenção para o meio ambiente com foco no mundo da energia. Os três primeiros vencedores, respectivamente, 350, 250, 150. As 13 imagens mais interessantes de تشكل Calendário do Grupo CEI 2022.

Para saber mais: https://fast.mi.it/events/concorso-fotografico-per-calendario-2022-cei-group/?occurrence=2021-09-30

lá Competição de programação de máquina de Turing مسابقةE a eu13 a 14 de setembro. É voltado para alunos do ensino médio. O objetivo é estimular o interesse dos jovens por atividades profissionais e tecnológicas em prol do estudo e do trabalho. A escola deve enviar uma inscrição por e-mail para o endereço: [email protected] Os candidatos recebem credenciais para preencher o formulário de inscrição online. Os alunos podem competir em equipes de dois, sob a supervisão de um instrutor. Os prêmios incluem:

Os três primeiros pares recebem um certificado de titularidade e prêmios em dinheiro de € 500, € 300 e € 200, respectivamente.

Os membros dos cinco primeiros grupos podem se inscrever gratuitamente em qualquer corpo docente da Universidade de Pisa.

As duas primeiras equipes (no máximo uma por organização) são automaticamente inscritas no lançamento internacional; Os próximos cinco grupos do ranking podem participar fora da competição no mesmo evento.

O Competição internacional de 15 a 17 de setembro, O primeiro evento organizado na Itália sobre o pensamento computacional baseado na simulação de uma máquina de Turing, co-financiado pelo Ministério da Educação com a participação, além da Fast, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Pisa e do Instituto Giua Cagliari. O objetivo é treinar meninas e meninos de 14 a 19 anos de cinco continentes que desejam entender como as pessoas podem transferir problemas intuitivos para o mundo da informática e obter instruções que uma máquina pode resolver.

Há um programa de treinamento de vídeo e respostas online apenas para aqueles que se inscreverem como casal e com um supervisor. O evento online simula a competição da quarta-feira, 15 de setembro; A corrida acontece na quinta-feira, dia 16; No dia 17, terá lugar a conferência científica e cerimónia de entrega de prémios no valor de 4.000 euros para o primeiro casal, 2.000 euros para o segundo e 1.000 euros para o terceiro.

Para saber mais: www.turingcontest.com