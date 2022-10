Conferência SNAMI. Com o PNRR, a medicina geral está numa encruzilhada: recuperação ou ruptura?

A Conferência Nacional XLI SNAMI aconteceu em Palermo de 5 a 9 de outubro. Tópico discutido “Com PNRR Medicina geral numa encruzilhada: recuperação ou ruptura? “

estamos relatando Movimento final aprovado pelos delegados.

Os delegados da Convenção Nacional SNAMI reuniram-se em Isola delle Femmine-Palermo de 5 a 9 de outubro de 2022, tendo ouvido e aprovado o relatório do Presidente Nacional Angelo Testa.

Eu recomendo

Que a nova regulamentação ditada pelos planos da PNRR e a Resolução Ministerial 77 não deve ser rebaixada de cima para baixo, mas deve ser compartilhada com os médicos porque, paradoxalmente, não pode ser totalmente integrada ao projeto de saúde próximo e presente, disponível e conveniente para o médico, mas sobretudo para o paciente. O curso de medicina geral necessita urgentemente de uma reforma abrangente que aprimore o conteúdo científico por meio da equiparação salarial e eliminação de discrepâncias.

eles perguntaram

Os investimentos são também no capital humano e não apenas no imobiliário, na formação universitária em medicina geral e não no número de bolsas já parcialmente ocupadas.

Relatório

Novamente, há um risco significativo de criar estruturas/contêineres vazios com equipamentos de diagnóstico que poderiam ser colocados em posição de não operar porque o financiamento da saúde do PNRR não terá um impacto significativo no recrutamento e aquisição de profissionais de saúde.

Reconfirmar

que os médicos sejam habilitados a exercer a sua atividade profissional da melhor forma possível e não sejam obrigados a desempenhar sempre novas tarefas que lhe são impostas gratuitamente; Tais circunstâncias inevitavelmente levam tempo para cuidar de seus clientes.

Confirma

O perigo de que a entrada preponderante de indivíduos nos cuidados de saúde possa, sem a adequada protecção da parte mais débil da população, prejudicar a garantia de cuidados de saúde prevista no artigo 32.º da Constituição.

Confirma

Que é necessário ter certeza imediata sobre as dotações econômicas para a medicina geral e o tipo de organização possível para que o setor tenha um certo futuro.

Ponto

que no contexto de qualquer forma de atenção à saúde regional, diferentes e diferentes formas de atenção à saúde devem ser protegidas em todas as áreas com o objetivo primordial de preservar os capilares, a fim de promover uma atenção regional de qualidade.

eles perguntaram

Recebimento on-line de bens roubados com o cancelamento final do papel a ser entregue ao paciente, a equipe do estudo fica totalmente dependente do sistema, prescrições diretas de medicamentos e serviços de saúde anteriores. Especialistas, a abolição da burocracia desnecessária e a autocertificação do cidadão nos primeiros três dias de doença.

estado de dano

Ao Presidente e ao Executivo Nacional que continuem em todos os gabinetes relevantes as iniciativas destinadas a combater o desmantelamento da saúde pública, restituir o poder salarial aos médicos e melhorar as condições de trabalho, e promover a formação em medicina geral universitária especializada.

Relatório do Presidente Nacional SNAMI

Da Conferência Nacional SNAMI: Saúde Pública Sitiada

Da Conferência Nacional SNAMI: mais 900 malas não são suficientes!

Notícias relacionadas: Congresso veg. Silvestro Scotti, secretário-geral confirmado