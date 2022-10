a risadinha? A ciência diz que nos ajuda a sobreviver

estudo do riso

“O riso abunda na boca dos tolos”, o velho provérbio latino não seria verdade. Para o professor Carlo Bellini: “O riso nasceu como uma forma de linguagem ancestral, antes da palavra e evoluiu em nossos ancestrais antes do nascimento da própria linguagem. Nasceu para alertar para uma fuga por pouco

Fiquei porque era benéfico para a psique e o organismo

“.

Em seu estudo, ele explica por que o humor é e por que o riso rítmico é uma manifestação física. Em dois anos de pesquisa, tanto as características físicas quanto os centros cerebrais associados à produção do ato de rir e os benefícios do humor para a saúde foram estudados. “A teoria que faz mais sentido para o humor é uma teoria

conflito

, – explica Bellini, onde um evento ou objeto inconsistente causa uma sensação de espanto e é seguido por algo que tranquiliza os espectadores de que não será prejudicado. tipo de sinal

Não está mais alerta

Após choque induzido

do que parece

perigoso

para a fluidez da vida.” Em suma, não apenas os tolos rirão, mas todos os seres humanos rirão em sua luta diária pela sobrevivência.