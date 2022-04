Cidade da Ciência, por ocasião do Dia da Terra Oficinas especiais para crianças

Durante o fim de semana prolongado de 23 a 25 de abril Cidade da Ciência Terra celebrada! Nasceu de um movimento universitário em 22 de abril de 1970, para enfatizar a necessidade de conservar os recursos naturais Dia da Terra Com o tempo, tornou-se um evento educacional e de mídia global. Città della Scienza junta-se à celebração global do planeta azul, incluindo atividades emocionantes e informativas, workshops e apresentações científicas para o público, para descobrir a beleza, mas ao mesmo tempo a fragilidade do globo.

Para ‘Planet Earth’, dois laboratórios interativos estão planejados em colaboração com Giotto Official Color para as atividades educacionais da Città della Scienza que combinam experimentos científicos, criatividade e cor. E mais uma vez: atividades relacionadas a plásticos biodegradáveis ​​e muito mais “amostras” de ciência acontecerão.

Por fim, para revisar “Pediatra no Museu” Em cooperação com a Fimp – Federação Italiana de Pediatras no sábado, 23 de abril, o médico Stefania Russo Durante a reunião intitulada “Salvar o Planeta Terra e Proteger o Futuro de Nossas Crianças”, a conscientização será levantada entre os jovens visitantes sobre as regras básicas úteis para se tornarem cidadãos responsáveis. A coluna inclui uma data mensal até ao final do ano sobre questões que preocupam as famílias, como o desconfinamento no estrangeiro ou a segurança das crianças nos carros.