Muitos italianos sofrem de artrite. Isso seria mais de 30% das pessoas com mais de 65 anos de idade, com prevalência heterossexual. A patologia de que falamos é caracterizada por danos articulares, não apenas devido ao envelhecimento, mas também a outros fatores de risco. Um deles será familiar e não pode ser interferido. O outro, porém, será o peso, que pode ser adotado em relação à estilos de vida Uma alimentação adequada contrasta com a obesidade e excesso de peso. Mas vamos tentar entender quais são os indicadores da osteoporose e, consequentemente, seus principais sintomas.

A maior, sem dúvida, é a dor articular associada à rigidez curta nos dedos, por exemplo. Por outro lado, se a rigidez persistir por mais de 30/60 minutos, isso pode indicar uma doença inflamatória, comoartrite. Esta última, ao contrário da osteoartrite, não é degenerativa.

Sintomas de artrite

dorartrite É crônica e aumenta ao longo dos anos, até que as atividades articulares normais sejam prejudicadas. Também tende a piorar com o uso e o carregamento. Portanto, a aurícula pode ser local, ou seja, diz respeito apenas a determinadas áreas, como a área da mão. Por outro lado, se for generalizado, atinge várias áreas ao mesmo tempo. O primeiro tipo será mais comum entre os jovens, enquanto o segundo tipo será mais comum entre os idosos.

Muitos italianos sofrem de artrite e afeta principalmente a coluna, bem como os tratos cervical ou lombar. Também é comum levar as mãos ou os joelhos. Além disso, podem ser primárias, caso a causa não tenha sido determinada, ou secundárias, caso estejam associadas a problemas anatômicos. Para diagnosticá-lo, basta fazer um raio-x. Em outros casos, para uma investigação mais completa, também são prescritos ultrassom e ressonância magnética.

Muitos italianos sofrem de artrite, mas aqui estão os sintomas a descobrir e quais são os possíveis tratamentos para combatê-la

Chegamos agora a quais são os tratamentos possíveis, que naturalmente visam reduzir a dor e permitir que o membro funcione. Neste caso, são prescritos anti-inflamatórios, que permitem controlar os sintomas. Nesse sentido, estão sendo propostos tratamentos inovadores, representados por medicamentos biológicos, que atualmente não estão disponíveis na Itália. No entanto, em casos mais graves, podem recorrer-se a tratamentos infiltrativos, como os à base de ácido hialurónico. Depois, há as cirurgias ortopédicas até a cirurgia propriamente dita.

Sugestões de leitura

4 regras para combater a osteoporose e ter ossos saudáveis ​​e fortes!