O bem-estar da família passa por um trabalho inteligente: a ciência confirma isso

Há quem a considere uma verdadeira revolução e quem sempre a adotou e, por outro lado, ainda luta para organizar o dia e manter o lazer separado do trabalho. Mas não importa como você experimente isso, Trabalho inteligente tem benefícios Para pais e filhos, não podemos ignorar.

Esta é uma boa notícia, vinda de uma pesquisa recente, que confirma que o trabalho inteligente traz benefícios no nível familiar e, especificamente, de fato, Vai melhorar a qualidade do sono dos mais pequenosBem como o bem-estar da minha mãe e do meu pai.

Depois da emergência sanitária, o trabalho remoto se espalhou por todo o mundo, assim como em nosso país, levando-nos a enfrentar essa nova realidade. Se foram aqueles que se adaptaram imediatamente aos ritmos do trabalho inteligente, então há aqueles que ainda lutam um pouco. O que podemos dizer com certeza é que trabalhar em casa é bom para toda a família: a ciência confirma isso.

de acordo com pesquisar feito por Flinders University Na Austrália e publicado na revista científica Sleep Medicine, filhos de pais que trabalham de forma inteligente têm benefícios na qualidade e quantidade do sono. O estudo foi conduzido em uma amostra de mais de 1.000 crianças americanas com idades entre um e dezoito meses.

A partir dos dados coletados, é mostrado que euO sono médio de crianças aumentou 40 minutos, já que estão acostumados a ter a mãe em casa o dia todo, mesmo que estejam ocupados trabalhando no computador. Os benefícios foram Também encontrado em adultos.: Trabalhar em casa parece aumentar a sonolência diurna e sentindo-se cansado.

Então, o trabalho inteligente é realmente tão bom? Sim, embora devamos prestar a devida atenção a Consequências menos positivas Esta nova forma de trabalhar. De fato, o mesmo estudo mostrou que, por um lado, se o sono das crianças se tornava mais longo e qualitativamente mais alto, ele também aumentava, por outro lado. Tempo que passam na frente de computadoresTablets e outros dispositivos.

Este é um resultado inevitável. As crianças, na verdade, ficam entediadas com o fato de não poderem ficar com os pais e brincar com eles, e optam por passar o tempo entre telefones celulares e tablets. Este é um facto que deve definitivamente nos fazer pensar em organizar o tempo livre das crianças, mas também nos faz compreender que trabalhar em casa pode ser benéfico. Uma solução para aumentar o bem-estar Geral para toda a família.